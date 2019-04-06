شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء الاستثمار والصناعة والسياحة يلتقون رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد كل من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والدكتور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة لقاءً مع سومانترا شاكراباتي، رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تناول اللقاء المشروعات التى يقوم البنك بتنفيذها حالياً فى السوق المصرى وعدد من المشروعات المستقبلية التى يعتزم البنك تنفيذها فى مصر خلال المرحلة المقبلة، وذلك على هامش مشاركة الوزراء بفعاليات المنتدى الاقتصادى العالمى حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذى تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية حالياً للمرة العاشرة.

وقال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة المصرية تتطلع لاستمرار وتعزيز التعاون مع البنك خلال الفترة المقبلة بما يدعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة، و فى إطار الدعم المتواصل الذى توليه القيادة السياسية للمشروعات التنموية.

وأوضح الوزير، أن الجانب المصرى استعرض خلال اللقاء أهم المشروعات الصناعية التى تدخل ضمن نطاق عمل وزارة التجارة والصناعة بما فى ذلك دعم القطاع الخاص فى تطوير صناعة السيارات والتوسع فى انشاء المجمعات الصغيرة والمتوسطة ومجالات التدريب الفنى فضلا عن التعاون المشترك لإقامة مشروعات فى دول القارة الإفريقية، مشيراً إلى أن اللقاء بحث أيضاً إمكانية قيام البنك بتمويل عدد من هذه المشروعات الصناعية خلال المرحلة المقبلة، مع إمكانية توفير تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الصناعية .

وأشار نصار، إلى أن اللقاء تناول أيضاً بحث سبل الاستفادة من البرامج التمويلية التى يقدمها البنك للمساهمة فى التحول إلى الاقتصاد الأخضر وأهمها تكنولوجيا تدوير النفايات وتقليل المخلفات والحفاظ على البيئة عن طريق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى هذا القطاع وغيرها من المشروعات، لافتاً إلى أن الجانبين بحثا إمكانية الاستفادة من البرامج التمويلية الخاصة بتمويل التجارة الخارجية من خلال تقديم المساعدة للشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على تمويل وتقديم الدعم الفنى لهذه الشركات لزيادة قدرتها على التصدير مع توفير برامج تدريبيه لها ورفع قدراتها المعرفية.

وأضاف أن مصر حريصة على استمرار التعاون مع البنك، خاصةً وأنها تعد عضو مؤسس للبنك حيث انضمت إليه من عام 1991، وتبلغ حصتها حالياً فى رأسمال البنك 21 مليون يورو، وحصلت على صفة دولة عمليات بشكل نهائى فى عام 2015، الأمر الذى سمح لمصر الاستفادة من كافة البرامج التمويلية التى يقدمها، مشيراً إلى أن البنك يركز استثماراته فى مصر حالياً على عدد من المحاور على رأسها دعم تنافسية القطاع الخاص من خلال تحسين سبل توفير التمويل اللازم ودمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الاقتصاد القومى وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة، وتحسين استدامة المرافق العامة للدولة ، فضلاً عن تعزيز الحوكمة بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، وبناء القدرات للجهات المعنية من أجل تحسين المنافسة وتشجيع جذب الاستثمار.

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وتابع أن مصر تعد حالياً أحد أهم دول العمليات للبنك حيث وصل حجم الاستثمارات التراكمية للبنك فى المشروعات التى يمولها فى مصر إلى نحو 4.8 مليار يورو موزعة على 91 مشروعا منها 85 تم البدء فيها فعلياً، كما تمثل الاستثمارات فى القطاع الخاص حوالى 56% من إجمالى التمويل .

ونوه الوزير إلى أن استثمارات البنك فى مصر موزعة على عدد من القطاعات تتضمن 31% بمشروعات البنية التحتية بقيمة 1.1 مليار يورو، و30% بقطاع الطاقة بقيمة 1.05 مليار يورو، و24% للمؤسسات المالية بقيمة 860 مليون يورو، و14% لقطاعات الصناعة والطاقة وتجارة الحاصلات الزراعية بقيمة 500 مليون يورو.

ومن جانبه، أكد سومانترا شاكراباتي، رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية حرص البنك على تفعيل التعاون مع مصر خلال المرحلة الحالية خاصة فى ظل محفظة الاستثمارات الضخمة والمتنوعة التى يتعاون فيها البنك مع مصر، لافتاً إلى أن محفظة التعاون بين مصر والبنك تتضمن تنفيذ عدة مشروعات فى مجالات الطاقة المتجددة، والنقل، ومياه الشرب والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أبرزها دعم مشروع الصرف الصحى فى مصرف "كتشنر" بقيمة 148,3 مليون يورو ومحطة الطاقة الشمسية بنبان بأسوان بقيمة 150 مليون يورو والتى من المنتظر عند الانتهاء منها أن تصبح أكبر محطة طاقة شمسية فى العالم.