أسعار السيارات في سوق مدينة نصر تبدأ من 10 آلاف جنيه

تحرير:كريم ربيع

سجلت سيارات فيات شاهين من سنة 1998- 2006 ما بين 46 و77 ألف جنيه، وبلغ سعر سيارات لادا من سنة 1992- 2006، من 45 إلى 65 ألف جنيه، وتباع فيات 127 من 12 إلى 25 ألف جنيه

آلاف السيارات المتراصة على جانبي الطريق المؤدي إلى ساحة سوق السيارات المكدسة أيضًا، والمقامة في الحي العاشر بمدينة نصر، يعلن أصحابها عن عرضها للبيع، وذلك عبر فتح نوافذها وأغطية مواتيرها «الكبوت»، إلا أن علامات الأمل التي ارتسمت على وجوههم في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، سرعان ما تبدلت إلى شعور بعدم الرضا، بسبب الركود المخيم على البيع والشراء. «التحرير» تجولت في سوق...