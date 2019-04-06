أرادَ تختار السعودية أوّل وجهةٍ للتوسع نحو الأسواق الخارجيّة عبر افتتاح مكتب مبيعاتٍ في الرياض

الشارقة - الخليج 365 :

أعلنت شركة أرادَ عن خططها لافتتاح أوّل مكتب مبيعات لها خارج الإمارات في العاصمة الرياض. هذا، وقد أعلن المطوّر الإماراتي عن هذه الخطوة المُبشّرة خلال فعاليات سيتي سكيب جدّة، أكبر معرضٍ عقاري في المملكة، والذي مثلت مشاركة أرادَ فيه أوّل دخول فعليّ لها للسوق السعودية.

ويقع المكتب الجديد في قلب المدينة، وسيضم جناحاً خاصاً للمبيعات يستعرض المطوّر العقاري من خلاله مشروعيه المبتكرين في إمارة الشارقة، الجادة ومساكن نَسمة، مما سيتيح الفرصة أمام جمهور المهتمين للإطلاع على المشروعين من خلال تقنية الواقع الافتراضي. هذا، ويتوقع افتتاح المكتب قبل نهاية شهر يونيو من هذا العام.

وقد تأسست أرادَ في عام 2016 من خلال تعاونٍ مشترك بين اثنين من أبرز رجال الأعمال الخليجيين الشباب؛ صاحب السموّ الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال وسعادة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي. وقد أثبتت الشركة جدارتها خلال فترة زمنيّة قياسية باعتبارها إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في الإمارات من حيث مفاهيم الابتكار والريادة. وقد باعت الشركة حتى اليوم أكثر من 2600 وحدة في الشارقة، والتي تتمتع بسوقٍ واعدة بعد القرار الحكومي الأخير والذي يسمح لجميع الجنسيات بتملّك عقار في الإمارة، إضافة إلى التشريعات المرنة والبيئة العقارية المستقرّة. هذا، وقد جذبت مشاريع الشركة العصرية اهتمام العديد من مستثمري المملكة، الأمر الذي تكلل ببيع أكثر من 250 وحدة لمشترين سعوديين خلال العامين الماضيين.

وفي تعقيبه على هذه الخطوة الطموحة، قال صاحب السموّ الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال، نائب رئيس مجلس إدارة أرادَ: "فخورون بأنّ يكون أوّل مكتبٍ لنا خارج الإمارات في المملكة العربية السعودية، والتي تربطها علاقاتٌ أخوية وثيقة بدولة الإمارات العربية المتحدة". وأضاف سموّه: "وباعتبار المملكة أكبر اقتصادٍ في المنطقة العربية، فسوف يتيح لنا موقعنا الجديد في الرياض استعراض مشاريعنا المبتكرة أمام باقةٍ واسعة من المستثمرين المحليين".

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ويأتي قرار الشركة بافتتاح مكتبٍ لها في الرياض ضمن استراتيجيّتها التوسعيّة لعام 2019، والتي ستشهد كذلك افتتاح مكتب مبيعاتٍ في العاصمة أبوظبي خلال النصف الأوّل من هذا العام، إضافة إلى توسيع نشاطها التسويقي في بقية دول الخليج وجنوب آسيا. كما تفكر الشركة كذلك في المملكة العربية السعودية على المدى المتوسط كوجهةٍ محتملة لإطلاق مشاريع جديدة ومبتكرة مشابهة لما تقوم الشركة بتطويره حالياً في دولة الإمارات.

هذا، وتشارك أرادَ حالياً في فعاليات معرض سيتي سكيب العقاري بجدّة، والذي يقام بين الخامس والسابع من إبريل الجاري في مركز جدّة للمنتديات والفعاليات، حيث يجتمع فيه أبرز المطورين العقاريين من السعودية ومختلف أنحاء العالم. وستسلط الشركة خلال هذه الفعالية الكبرى الضوء على مشروعها الأحدث، نِست، والذي يعدّ أحد أكثر المجمّعات السكنية الطلابية ابتكاراً وتكاملاً على مستوى الشرق الأوسط من حيث التصميم والخدمات والمرافق المتوفرة، وتتيح أرادَ فيه المجال أمام المستثمرين من الأفراد للاستثمار المباشر ضمن شريحة عقارية جديدة كليّاً تعدّ الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي. وقد لقي مشروع نِست منذ إطلاقه في شهر مارس أصداءً إيجابيّة كبيرة، وذلك من خلال ضمان 10% من العوائد السنوية ولمدة خمسة أعوام، حيث بيعت منه 420 وحدة حتى الآن.

ويقع مجمّع نِست ضمن مشروع الجادة، وهو أكبر مشروع متعدد الاستعمالات في إمارة الشارقة وبقيمة مبيعات إجمالية تبلغ 24,5 مليار ريال سعودي، وسيغيّر المشروع عند اكتماله مشهد الحياة العصرية في الإمارة. وقد كشف صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، النقاب عن المشروع خلال احتفالية خاصة جرت في شهر سبتمبر من عام 2017. وقد تمت المباشرة بمشروع الجادة، حيث يتوقع تسليم أوّل باقة من الوحدات لمالكيها بحلول نهاية هذا العام. كما سيتم افتتاح المرحة الأولى من المركز الرئيسي في المشروع خلال شهر سبتمبر من هذا العام، وهو أحد أبرز الوجهات الترفيهية المتكاملة على مستوى الإمارت، وقد تولت تصميمه شركة زها حديد العالمية للهندسة المعمارية.

جديرٌ بالذكر أن أرادَ أطلقت أوّل مشاريعها، مساكن نَسمة، في شهر مارس 2017، والذي بات خلال زمنٍ قياسي أسرع المشاريع العقارية مبيعاً في تاريخ الشارقة بعد بيع جميع وحدات مرحلته الأولى خلال أقلّ من شهرٍ واحد. ويضم المشروع العديد من المرافق المميزة بما في ذلك الحدائق المنسّقة، ومركزيّ تسوّق، وفرعاً لمدرسة جيمس الدوليّة، وغيرها الكثير من المرافق الاستثنائية. وقد بدأت الأعمال الإنشائيّة فيه خلال العام الماضي، حيث تستعد الشركة حالياً لتسليم أوّل باقة من المنازل لمالكيها قريباً. وستنتهي جميع الأعمال في مساكن نَسمة بحلول نهاية يونيو 2020.