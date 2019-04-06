"وصل للعقارات" تطرح عروضاً خاصة لمشروع "ذا نوك" بدبي ليوم واحد في 25 أبريل

دبي - الخليج 365 :

أكدت وصل للعقارات أن عروضها المقدمة من خلال المشاريع العقارية التي تعلن عن طرحها، تهدف في المجمل إلى نشر ثقافة الاستثمار العقاري، لتكون أحد الحلول الادخارية، والدعوة إلى تبنّي ممارسات جديدة بين الشباب كضمان لمستقبلهم. وتواصل الشركة برامجها التثقيفية للشباب من المواطنين والمقيمين لتشجيع هذه الفئة في الاستثمار والادخار للمستقبل.

وفي 25 أبريل الجاري، تنظم وصل يومًا خاصًا للمبيعات، وسيكون الأول من نوعه في القطاع العقاري، وسيكون مخصصًا لمبيعات المرحلة الثانية لمشروع "ذا نوك" في شارع الشيخ زايد بالقرب من ابن بطوطة مول. وتعرض وصل في هذا المشروع وحدات سكنية بأسعار تبدأ من 377 ألف درهم للأستوديو و 877 ألف للشقق من ثلاث غرف. ويمثل "ذا نوك" أول مبنيين ضمن "وصل غيت" بجانب شارع الشيخ زايد وبالقرب من محطة مترو الطاقة في منطقة جبل علي.

وفي يوم الطرح المحدد الذي سيقام في فندق "حياة ريجنسي كريك هايتس" من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى الثامنة مساءً، سيكون المجال متاحًا أمام المهتمين لحجز وحداتهم مقابل دفعة أولى قدرها 2%، إلى جانب الإعفاء من رسوم التسجيل العقاري. أما بالنسبة إلى الموظفين الحكوميين ومنتسبي القوات المسلحة، فسيحصلون أيضًا على خصم إضافي بنسبة 2% على السعر الإجمالي للوحدة.

وفِي مساء اليوم ذاته، تستضيف وصل المستثمرين الشباب من المشترين في المرحلة الأولى الذي طرح في شهر أكتوبر 2018 والمستثمرين الذين قاموا بالتسجيل لشراء وحداتهم في عشاء خاص مع تنظيم فعاليات مبهجة، من الساعة 9 إلى 11 مساءً. وفي تلك الأمسية، ستجري الشركة سحبين على وحدتي تاون هاوس من المشروع الناجح "غاردينيا تاون هومز" الذي لاقى صدى كبيرًا في شهر يناير الماضي عند اطلاقه للبيع.

وقالت زينب محمد المدير التنفيذي لإدارة العقارات والتسويق في وصل للعقارات: "إننا نتخذ من العروض التسويقية استراتيجية توعوية لتسهيل قرار الاستثمار على الشرائح المستهدفة، وخاصة الشباب المواطنين والعائلات من الجنسيات العربية، من خلال توفير الكثير من الحوافز المثالية التي تسهم في خفض كلفة الاستثمار، وتحقيق عائد مضمون، سواء بالاستفادة من الوحدات التي يتم شراؤها كمساكن عائلية، أو تأجيرها بشكل مباشر، مع إمكانية الاستعانة بالخبرات المتراكمة التي تتمتع بها وصل في مجال إدارة وتأجير العقارات.

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ويعتبر هذا المشروع مثاليًا بجميع المقاييس لشريحة الشباب، لاسيما وأن "ذا نوك" يحتل موقعًا مهمًا داخل "وصل غيت" الذي يعدّ بدوره مشروعًا موجهًا لفئة الشباب، لما يزخر به من خيارات ترفيهية تناسب طبيعة حياتهم الحافلة بالحيوية والنشاط وشغف الاستكشاف، فضلاً عن البيئة الملهمة التي تشجع على الابتكار، وتحتضن المشاريع والأفكار وفرص الأعمال الريادية المبتكرة. وقبل قيامها بطرح المشروع، ركزت وصل على دراسة الأسعار بعناية، وأضافت حزمة من الحوافز الجذابة التي تساعدهم على اتخاذ الاستثمار قرارًا في حياتهم، وإعطاء هذه المسألة مرتبة الأولوية على أي اعتبارات أخرى.

وعلاوة على ذلك، تضمن لهم العروض والخيارات المتعددة من وصل، توفير المال، خاصة مع الدفعات المرنة المناسبة للكثير من مستويات الدخل للشرائح المستهدفة، والتي تقترب من مستوى أقساط الإيجار السنوية، يضاف إلى ذلك تحقيق عائد على الاستثمار، سواء من خلال اتخاذ العقار سكنًا للعائلة أو لتأجيره.

وتمثل المشاريع التي تطرحها الشركة خيارات مثالية تستهدف المواطنين والجنسيات العربية ومواطني الدول الأخرى في دبي والإمارات الأخرى، كما أنها تشكل ملاذًا استثماريًا للعائلات الشابة، خاصة تلك الفئة التي تبحث عن التوصيات الاستثمارية لتفادي هدر الأموال على الكماليات باهظة الثمن. ويمكن للمستثمرين الاعتماد على الخبرات الطويلة التي تتمتع بها وصل في مجالات التأجير والبيع، حيث تقدم خدمات التأجير للشقق بعد التسليم، لمساعدة المستثمرين الشباب في إدارة عقاراتهم بذكاء من دون أي معوقات.

وعلى نحو غير مسبوق، تعدّ العروض المقدمة من الشركة بمثابة رسائل توعوية موجهة لهذه الشريحة، وتظهر لهم بشكل مباشر أهمية الادخار على المدى البعيد، وتفادي استنزاف مواردهم المالية تحت عناوين براقة لمجاراة الموضة وغيرها.