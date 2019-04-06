الان تتابع أرامكو تعلن عن 140 فرصة استثمار بقيمة 60 مليار ريال للشركات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365 قال مسؤول بشركة أرامكو السعودية إن الشركة ستقدم 140 فرصة استثمار بقيمة 60 مليار ريال للشركات. بحسب ما نشرت قناة “العربية”. وأوضح المسؤول أن تلك الفرص ستكون مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أرامكو تعلن عن 140 فرصة استثمار بقيمة 60 مليار ريال للشركات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.