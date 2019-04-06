مواطن يتستر على بنجلاديشي يعمل في المقاولات بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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صدر حكم قضائي من المحكمة الجزائية بالرياض بحق مواطن، ووافد من الجنسية البنجلاديشية بإدانتهما بجريمة التستر التجاري وثبوت تورط المواطن في تمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري باستخدام سجله التجاري والعمل لحسابه الخاص في نشاط المقاولات بمدينة الرياض.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار ضبطت قضية غش تجاري في مواد الدهانات المغشوشة بمؤسسة مقاولات في الرياض، حيث تم الاشتباه بوجود حالة تستر تجاري لدى المنشأة. وبمباشرة القضية ضبطت أدلة مادية ومستندات وتعاملات مالية بمبالغ كبيرة للمتستر عليه والذي يعمل بمهنة «دهان» وبمرتب قدره 1200 ريال شهريا، حيث أظهرت نتائج التحقيقات عمله لحسابه الخاص وتوفيره للعمالة المنفذة للمشاريع وتأمين السكن لهم وصرف مرتباتهم والتعاقد مع العملاء واستئجار المحل الذي ضبطت فيه مواد الدهان المغشوشة.

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وبناء عليه ثبت تمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص وأحيلت القضية للجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية وفقا لنظام مكافحة التستر.

وشهرت وزارة التجارة والاستثمار بالمواطن والوافد إثر صدور الحكم الذي تضمن فرض غرامة مالية على المخالفين، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن المملكة للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل في المملكة، ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

وتحث وزارة التجارة المواطنين والمقيمين بكافة مناطق المملكة على الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق الموقع الالكتروني للوزارة على الانترنت، حيث تمنح «التجارة» مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.