شكرا لقرائتكم خبر عن هيوليت يغلق على ارتفاع حذر – تحليل – 05-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.05% بما يعادل 0.01 نقطة ، ويأتي هذا الارتفاع وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير ، مع تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وأخيراً مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء . Advertisements ولذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 19.31 ، طيلة ثبات المقاومة 20.33 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح انخفاضه

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