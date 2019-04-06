شكرا لقرائتكم خبر عن إكسون يعاود الارتفاع – تحليل – 05-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود السهم ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، واستقرار تداولاته أعلى مستوى 79.88 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 89.30 إلى 64.65) ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.42% بما يعادل 1.15 نقطة .

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 83.48 الذي يمثل نسبة 76.4% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها ، طيلة ثبات مستوى الدعم 79.88 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد