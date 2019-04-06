شكرا لقرائتكم خبر عن ستاربكس يحاول اختراق مقاومته الحالية – تحليل – 05-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بصورة طفيفة في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.03% بما يعادل 0.02 نقطة ، وذلك وسط محاولاته اختراق مستوى المقاومة 74.26 ، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام محاولاته تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 74.26 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 77.23 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد