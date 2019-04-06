- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ستاربكس يحاول اختراق مقاومته الحالية – تحليل – 05-04-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بصورة طفيفة في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.03% بما يعادل 0.02 نقطة ، وذلك وسط محاولاته اختراق مستوى المقاومة 74.26 ، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام محاولاته تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 74.26 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 77.23 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر ستاربكس يحاول اختراق مقاومته الحالية – تحليل – 05-04-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.