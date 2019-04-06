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شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم ينخفض بمنطقة إيجابية – تحليل – 05-04-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في آخر جلساته ، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، واستقرار تداولاته أعلى مستوى الدعم 138.54 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 171.13 إلى 105.94) ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.59% بما يعادل -0.85 نقطة ، ليحاول بذلك تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، وليستجمع قواه الإيجابية التي قد تساعده على الارتفاع من جديد .
ولذلك نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 146.23 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية استعداداً لمهاجمته .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه
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