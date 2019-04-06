نيتفليكس يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 05-04-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق السهم على انخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.51% بما يعادل -1.87 نقطة ، وذلك وسط سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير ، مع تواصل الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وبتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحاول بهذا الانخفاض اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 356.80 ، ليستهدف مستوى المقاومة 385.00 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه
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