شكرا لقرائتكم خبر عن نيتفليكس يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 05-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق السهم على انخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.51% بما يعادل -1.87 نقطة ، وذلك وسط سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير ، مع تواصل الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وبتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحاول بهذا الانخفاض اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 356.80 ، ليستهدف مستوى المقاومة 385.00 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه