شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 05-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الداش كوين اختباراً للمقاومة المحورية 129.60 الآن ولا يزال دونها، لنستمر بترجيح الاتجاه الهابط لهذا اليوم، ويحتاج السعر لكسر مستوى 115.60 لتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو 101.60، مع الانتباه إلى أن اختراق 129.60 سيدفع السعر لتحقيق مكاسب تصل إلى 146.95 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 101.60 والمقاومة 140.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط