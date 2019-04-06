شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 05-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحقق سعر اللايتكوين بعض المكاسب اللحظية ليقترب من اختبار مستوى 90.45، وطالما أن السعر دون هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة للفترة القادمة، ويحتاج السعر لكسر مستوى 79.95 لتسهيل مهمة التوجه نحو مستويات 75.25 ثم 69.40 كأهداف رئيسية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 70.00 والمقاومة 95.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط