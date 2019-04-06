شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الإيثريوم 05-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر الإيثريوم صعوداً ليقترب من مستوى المقاومة 170.76، ليستمر بالتذبذب بين مفاتيح الاتجاه التالي التي تتمثل بالمقاومة المذكورة والدعم 154.00، وبالتالي، فإن موقفنا الحيادي سيبقى قائماً إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي من خلال اختراق أحد المستويات المذكورة.

نشير إلى أن تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق موضحة في تقريرنا الصباحي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 140.00 والمقاومة 180.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي