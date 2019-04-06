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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 05-04-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر البتكوين عالقاً بين مستويات تأكيد الاتجاه التي تتمثل بالدعم 4830.90 والمقاومة 5237.70، وبالتالي، فإننا مستمرون في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر اختراق أحد هذين المستويين ومن ثم تحديد وجهته التالية بشكل أدق، مع الإشارة إلى أن إيجابية مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50 تقدّم أفضلية لأن نشهد تداولات إيجابية خلال الجلسات القادمة.
وللتعرف على تفاصيل الأهداف المتوقعة من اختراق المستويات المذكورة أعلاه، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 4600.00 والمقاومة 5300.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير
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