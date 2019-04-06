شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" يرتفع في نهاية التعاملات..و"ناسداك" يحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.7% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية في ختام آخر جلسات الأسبوع عقب صدور تقرير الوظائف الشهري الإيجابي بالإضافة إلى استمرار ترقب نتائج المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وأضاف الاقتصاد الأمريكي 196 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بينما استقر معدل البطالة عند 3.8% دون تغيير.



وعلق الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على هذه الوظائف قائلاً إنها بيانات عظيمة ويجب على الاحتياطي الاتحادي خفض معدل الفائدة على أثر هذه الأنباء لدعم نمو الاقتصاد.



وفيما يتعلق بالمحادثات التجارية بين واشنطن وبكين، أعلن المستشار الاقتصادي بالبيت الأبيض "لاري كودلو" أنها ستستأنف الأسبوع القادم بين الجانبين عبر "الفيديو كونفرنس".

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وفي سوق النفط، ارتفع خام "ويست تكساس" بنسبة 1.6% وأغلق عند 63.08 دولار للبرميل محققاً مكاسب أسبوعية بنسبة 4.9%، وسجل أعلى سعر اليوم عند 63.3 دولار وأقل سعر عند 61.8 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 1.4% مغلقاً عند 70.34 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بسنبة 4.1%، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 70.4 دولار وأقل سعر عند 68.9 دولار.



وفي نهاية جلسة الجمعة، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.1% (ما يعادل 40 نقطة) وأغلق عند 26425 نقطة وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.5%، فيما سجل أعلى مستوى عند 26487 نقطة وأقل مستوى عند 26371 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.6% (ما يعادل 47 نقطة) مغلقا عند 7938 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.7%، وسجل أعلى مستوى بالجلسة عند 7940 نقطة وأقل مستوى عند 7909 نقاط.



وصعد "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.5% (ما يعادل 13 نقطة) إلى 2892 نقطة، وحقق مكاسب هذا الأسبوع بنسبة 2.1%، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 2893 نقطة وأقل مستوى عند 2883 نقطة.