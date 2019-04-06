شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل تعوض خسائر الأمس وتقفز بأكثر من 10% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت غالبية العملات الرقمية خلال تعاملات اليوم لتستأنف نغمة مكاسبها القوية التي استهلتها هذا الأسبوع بعد مرور فترة من التراجع والتقلبات الحادة.



وعوضت الريبل الخسائر التي سجلتها أمس حيث حققت اليوم مكاسب حادة دفعتها مجدداً نحو أعلى مستوى لها في العام الجاري، وبالمثل، عاودت "بتكوين" الارتفاع أعلى حاجز خمسة آلاف دولار التي بلغته هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.



يأتي ذلك مع عودة الطلب من جانب المستثمرين على الأصول الرقمية بعد تجاهلها لصالح أسواق الأسهم والمعادن والسندات في الفترة الماضية، وهو ما عزز مكاسب هذا السوق.

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وتلقت العملات الرقمية دعماً من إعلان المزيد من البنوك المركزية تبني مشاريع لأصول رقمية ومنظومات دفع إلكترونية بالإضافة إلى تبني تكنولوجيا "بلوك شين" التي تتم تعاملات العملات الرقمية عن طريقها.



وقفزت الريبل بحلول الساعة 20:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 10.5% إلى 0.37 دولار، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 0.38 دولار وأقل سعر عند 0.33 دولار.



وارتفعت "بتكوين" بنسبة 3.5% إلى 5027 دولااً، وبلغت أعلى سعر اليوم عند 5077.5 دولار وأقل سعر عند 4847.5 دولار.