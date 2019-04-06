شكرا لقرائتكم خبر عن خدمة "آبل" الموسيقية تعزز قيمتها السوقية متفوقةً على "مايكروسوفت" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "آبل" خلال تعاملات اليوم مواصلاً مكاسبه للجلسة الثامنة على التوالي ومتجهاً نحو تسجيل أعلى إغلاق في خمسة أشهر وأطول سلسلة مكاسب منذ سلسلة مكاسب امتدت لتسع جلسات انتهت في الرابع من سبتمبر/أيلول عام 2018.



يأتي ذلك بعد تقارير عن انتعاش خدمة "آبل" الموسيقية وتفوقها على منافستها "سبوتيفاي تكنولوجيز" في الولايات المتحدة من حيث عدد المشتركين.



وكشفت صحيفة عن أن عدد مشتركي خدمة "آبل ميوزيك" الموسيقية قد ارتفع إلى 28 مليون مشترك في أمريكا بينما بلغ عدد مشتركي خدمة "سبوتيفاي" المنافسة نحو 26 مليون مشترك.

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وقفز سهم "آبل" بحلول الساعة 19"37 جرينتش بنسبة 0.7% إلى 196.9 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 197.1 دولار وأقل سعر عند 195.9 دولار، وارتفع بأكثر من 25% منذ بداية العام حتى اليوم، كما ارتفع سهم "سبوتيفاي" بنسبة 25%.



وعلى أثر انتعاش سهم "آبل اليوم، ارتفعت القيمة السوقية لصانعة "آيفون" إلى 927.4 مليار دولار محتلة بها المرتبة الأولى العالمية كأكبر الشركات المدرجة.



واحتلت "مايكروسوفت" الأمريكية للبرمجيات المرتبة الثاني في قائمة أكبر الشركات المدرجة عالمياً حيث ارتفعت قيمتها السوقية إلى 919.2 مليار دولار.