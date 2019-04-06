شكرا لقرائتكم خبر عن "بوينج" تعتذر متأخراً وتتعهد بإصلاح الخلل بطائرات "737 ماكس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أطلقت شركة "بوينج" تصريحات متضاربة في الىونة الأخيرة على خلفية أزمة سقوط طائرتين إثيوبية وإندونيسية من طراز "737 ماكس" ووقف استخدامها حول العالم في ظل الشكوك بشأن مدى سلامتها.



وأعلن المدير التنفيذي لـ"بوينج" "دينيس مويلينبيرج" عن اعتذار الشركة بسبب وفاة المئات جراء سقوط طائرتين من الطراز "737 ماكس"، وشدد على سلامة هذا الموديل وأنها فقط بحاجة لبعض التحديثات.



ورغم ذلك، أعلن "مويلينبيرج" أن الشركة اكتشفت خللا فنياً ثانياً بأنظمة تشغيل "737 ماكس" وأنها تعمل على إصلاح الخلل في أقرب وقت ممكن وإخضاعه للمراجعة والتفتيش من قبل وكالة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة.

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ورداً على ذلك، صرح والد أحد ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة التي سقطت الشهر الماضي وأسفر الحادث عن مصرع 157 شخصاً كانوا على متنها بأن هذا الاعتذار متأخر للغاية وفات أوانه.



وكانت شركات طيران عالمية وحكومات قد أوقفت استخدام طائرات "737 ماكس" ونعتها حتى من عبور مجالها الجوي على خلفية سقوط طائرتين من نفس الطراز في أقل من خمسة أشهر.



وكشفت وكالات أنباء مؤخراً عن أن الصندوق الأسود بالطائرة الإثيوبية أظهر تحليله أن الطيار اتبع الإرشادات المحددة من قبل "بوينج" بدقة، ولكنه فشل في السيطرة عليها مما أدى إلى سقوطها، وهو ما يعني وجود خلل فني فادح في هذا الطراز.