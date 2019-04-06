شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على استقرار وتسجل خسائر أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الفضة في ختام تداولات اليوم بالتزامن مع ضغوط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وإقبال المستثمرين على أسواق الأسهم عقب صدور تقرير الوظائف بالولايات المتحدة.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية إضافة الاقتصاد 196 ألف وظيفة في مارس/آذار، وهو اجتاز توقعات المحللين بإضافة 172 ألف وظيفة.



وتم مراجعة قراءة فبراير/شباط بإضافة الاقتصاد الأمريكي 33 ألف وظيفة مقارنة بالقراءة الأصلية التي سجلت إضافة عشرين ألفاً.

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على صعيد آخر، لم يتم الإعلان بعد عن أي نتائج للمفاوضات التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين، كما أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لم يكشف عن تفاصيل قمته مع نظيره "شي جين بينج".



وارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.4 نقطة وأقل مستوى عند 97.1 نقطة.



وفي ختام التعاملات، استقرت أسعار الفضة عقود تسليم مايو/أيار عند 15.086 دولار للأوقية – مقارنة بالإغلاق أمس عند 15.084 دولار للأوقية – وسجل المعدن خسائر أسبوعية بنسبة 0.1%، فيما سجل أعلى سعر اليوم عند 15.18 دولار وأقل سعر عند 15.04 دولار.