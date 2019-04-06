- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض بعد أنباء عن انهيار المحادثات بين "ماي" و"كوربين" والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم بعد أنباء عن المحادثات التي بدأتها رئيسة وزراء بريطانيا "تيريزا ماي" وزعيم حزب العمال المعارض "جيريمي كوربين" قد باءت بالفشل.
وكانت "ماي" قد طلبت مساعدة "كوربين" في صياغة خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" والتوصل إلى اتفاق يقره البرلمان البريطاني بعد رفض اتفاقها مع بروكسل لثلاث مرات.
وتقترب مهلة الخروج من التكتل الأوروبي الموحد من نهايتها، ولا يوجد اتفاق على الطاولة حتى الآن يمكن تمريره عبر البرلمان البريطاني.
وكان البرلمان قد فشل هذا الأسبوع في إقرار خيار بديل لاتفاقية "ماي" سواء من خلال البقاء ضمن الاتحاد الجمركي أو السوق الأوروبية الموحدة.
وعلى صعيد التداولات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 18:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1.3027، وسجل أعلى سعر عند 1.3122 وأقل سعر عند 1.2987.
كانت هذه تفاصيل خبر الجنيه الإسترليني ينخفض بعد أنباء عن انهيار المحادثات بين "ماي" و"كوربين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.