شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينهي آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم بشكل طفيف بالتزامن مع صعود أسواق الأسهم والدولار عقب صدور بيانات الوظائف الإيجابية.



وارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:43 جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.4 نقطة وأقل مستوى عند 97.1 نقطة.



وكانت وزارة العمل الأمريكية قد أعلنت إضافة الاقتصاد 196 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بينما توقع محللون إضافة 172 ألفاً، فيما استقر معدل البطالة.

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وأشاد الرئيس الأمريكي بهذه البيانات الإيجابية مطالباً الاحتياطي الاتحادي بالعمل على خفض معدل الفائدة من أجل دعم النمو الاقتصادي.



وألقى "ترامب" سابقاً باللوم على البنك المركزي وأفاد بأن سياسته النقدية هي السبب في ظهور بوادر تباطؤ النمو الاقتصادي وهبوط سوق الأسهم الأمريكية.



وارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.1% وأغلقت عند 1295.60 دولا للأوقية، وسجل المعدن النفيس خسائر أسبوعية بنسبة 0.2%، فيما سجل أعلى سعر اليوم عند 1297.8 دولار وأقل سعر عند 1288.3 دولار.