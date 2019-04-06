شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد حفارات التنقيب عن النفط في أمريكا خلال الأسبوع الجاري والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "بيكر هيوز" زيادة عدد حفارات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة بنحو خمس عشرة حفاراً إلى إجمالي 831 خلال الأسبوع الجاري.
وارتفع أيضاً عدد حفارات الغاز الطبيعي في البلاد بأربع حفارات إلى 194 حفاراً في نفس الفترة، بحسب بيانات شركة الخدمات النفطية.
وزاد إجمالي عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة هذا الأسبوع بأربع عشرة حفارات إلى 1025.
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