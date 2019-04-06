شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع بشكل طفيف في أعقاب بيانات وزارة العمل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكية خلال تعاملات اليوم أمام أغلب العملات الرئيسية بشكل هامشي عقب صدور تقرير الوظائف الشهري الذي سجل بيانات أفضل من التوقعات فضلاً عن متابعة التطورات المحيطة بالمفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين.



ويلتقي وفد تجاري صيني هذا الأسبوع بمسؤولين أمريكيين على رأسهم الممثل التجاري "روبرت لايثايزر" ووزير الخزانة "ستيفن منوتشن" لبحث التمهيد لإبرام اتفاق تجاري محتمل خلال القمة الثنائية المرتقبة بين الرئيس "ترامب" ونظيره "شي جين بينج".



يأتي ذلك رغم عدم إعلان "ترامب" عن تفاصيل هذه القمة المرتقبة سواء الموعد أو المكان الذي سيتم عقدها فيه، وتنتظر الأسواق هذه القمة في ظل التكهنات بأنها ستشهد التوقيع على عقد تجاري تاريخي.

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من ناحية أخرى، أضاف الاقتصاد الأمريكي 196 ألف وظيفة خلال مارس/آذار بينما توقع محللون إضافة 172 ألفاً، واستقر معدل البطالة عند 3.8% دون تغيير.



وأشاد "ترامب" بهذه البيانات مطالباً الاحتياطي الاتحادي بخفض معدل الفائدة في ضوء تقرير الوظائف القوي.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:40 جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.4 نقطة وأقل مستوى عند 97.1 نقطة.