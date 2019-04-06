شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع قبيل الإعلان عن أنشطة الحفر في الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم بفعل صدور بيانات اقتصادية إيجابية، وقبيل صدور بيانات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة، وذلك على الرغم من ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكي إضافة الاقتصاد 196 ألف وظيفة في الشهر الماضي – بأعلى من التوقعات بإضافة 172 ألفاً – وهو ما قلل المخاوف بتباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام أغلب العملات الرئيسية) بحلول الساعة 15:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.4 نقطة وأقل مستوى عند 97.1 نقطة.

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وسوف تكشف شركة "بيكر هيوز" في وقت لاحق اليوم عن بيانات أنشطة الحفر في الولايات المتحدة عن الأسبوع الجاري، وهو ما يعطي لمحة عن أنشطة إنتاج الخام في البلاد.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 15:35 جرينتش بنسبة 0.8% إلى 62.6 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 62.7 دولار وأقل سعر عند 61.8 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 0.6% إلى 69.5 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 69.9 دولار وأقل سعر عند 68.9 دولار.