شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض متأثراً ببيانات سوق العمل الضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي خلال تعاملات اليوم عقب صدور بيانات ضعيفة في سوق العمل أظهرت فقدان وظائف للمرة الأولى منذ أغسطس/آب الماضي.



وكشفت وزارة العمل الكندية عن أن الاقتصاد خسر 7.2 ألف وظيفة خلال مارس/آذار للمرة الأولى هذا العام، بيننما توقع محللون إضافة ثلاثة آلاف وظيفة، فيما أضاف الاقتصاد 55 ألف وظيفة في فبراير/شباط.



وفي سياق متصل، استقر معدل البطالة في كندا عند 5.8% دون تغيير في الشهر الماضي، وهو ما اتسق مع توقعات المحللين.

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على النقيض، أضاف الاقتصاد الأمريكي 196 ألف وظيفة خلال مارس/آذار واستقر معدل البطالة عند 3.8%، فيما توقع محللون إضافة 172 ألف وظيفة.



يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار متابعة الأسواق للمفاوضات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم وزيارة وفد تجاري صيني لواشنطن لبحث أبرز التطورات في هذا الملف.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الكندي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 05:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7473، وسجل أعلى مستوى عند 0.7496 وأقل مستوى عند 0.7456.