شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع بدعمٍ من تقرير الوظائف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعدت الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم مدعومةً بتراجع حدة مخاوف الأسواق إزاء تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي، وذلك في أعقاب صدور بيانات إيجابية تتعلق بسوق العمل.



وأعلنت وزارة العمل في الولايات المتحدة إضافة الاقتصاد 196 ألف وظيفة في الشهر الماضي واستقرار معدل البطالة عند 3.8%، بينما توقع محللون إضافة 172 ألف وظيفة خلال مارس/آذار.



وتم تعديل قراءة فبراير/شباط الماضي بإضافة الاقتصاد الأمريكي 33 ألف وظيفة مقارنة بالقراءة الأصلية التي أضاف من خلالها الاقتصاد عشرين ألف وظيفة فقط.

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ومن ناحية أخرى، يلتقي وفد تجاري صيني بمسؤولين أمريكيين في واشنطن لمناقشة إحراز المزيد من التقدم في المفاوضات التجارية بين البلدين.



ولم يعلن الرئيس "ترامب" أمس عن تفاصيل وموعد القمة المرتقبة مع نظيره الصيني "شي جين بينج" – بحسب ما أشارت مصادر – وهي القمة التي من المتوقع أن تشهد إبرام اتفاق تجاري.



وخلال التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 56 نقطة) إلى 26440 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 44 نقطة) إلى 7936 نقطة، وارتفع "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.4% (ما يعادل 12 نقطة) إلى 2891 نقطة.