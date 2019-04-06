شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف للنحاس في أعقاب بيانات اقتصادية قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم على نحو طفيف على الرغم من صدور تقرير الوظائف الشهري الأمريكي الذي سجل بيانات قوية تجاوزت توقعات المحللين.



ولا يزال التفاؤل حيال المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين سائداً في الأسواق على الرغم من عدم إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد تراممب" عن موعد أو تفاصيل قمته المرتقبة مع نظيره الصيني "شي جين بينج".

Advertisements



وكشفت بيانات عن أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 196 ألف وظيفة في مارس/آذار الماضي، وهو ما اجتاز توقعات بإضافة 172 ألف وظيفة، واستقر معدل البطالة عند 3.8%.



وفي سياق متصل، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:53 بتوقيت جرينتش عند 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.3 نقطة وأقل مستوى عند 97.1 نقطة.



هذا، وانخفضت أسعار النحاس عقود تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 13:51 جرينتش بنسبة 0.1% إلى 2.90 دولار للرطل، وسجل أعلى مستوى عند 2.92 دولار وأقل سعر عند 2.90 دولار.