شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط بصدد تحقيق خامس مكسب أسبوعي على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على تراجعها المحدود مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الجمعة لتواصل هبوطها لليوم الثالث على التوالي ، تحت ضغط مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة، لكن الأسعار بصدد تحقيق خامس مكسب أسبوعي على التوالي ، بعد الانخفاض الكبير فى إنتاج أوبك ، بالإضافة إلى انحسار نسبي لمخاوف ركود الاقتصاد العالمي ، بالتزامن مع اقتراب الولايات المتحدة والصين من إعلان عن اتفاق تجاري شامل.

بحلول الساعة 12:52بتوقيت جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 62.10$ للبرميل من مستوي الافتتاح 62.17$،وسجل أعلى مستوي 62.32$ ،وأدنى مستوي 61.81$.

وانخفض خام برنت إلى مستوي 69.03$ للبرميل من مستوي الافتتاح 69.08$ ،و سجل أعلى مستوي 69.43$ ،وأدنى مستوي 68.86$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأمس نسبة 0.5% ، وانخفضت عقود برنت بنسبة 0.4% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى خمسة أشهر ، وتحت ضغط تجدد مخاوف المعروض فى الولايات المتحدة.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 7.2 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 29 آذار/مارس، فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي ،على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 0.7 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 449.6 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي الأول من آذار/مارس الماضي، فى علامة سلبية لمستويات الطلب فى أكبر مستهلك للنفط بالعالم.

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وبالنسبة لمستويات الإنتاج الأمريكي، فقد زادت الأسبوع الماضي بحوالي 100ألف برميل يوميا ، ليرتفع الإجمالي إلى 12.2 مليون برميل يوميا ، والذي يعد أعلى مستوي للإنتاج على الإطلاق فى الولايات المتحدة.

وبالرغم من التراجع الأخير فى أسعار النفط ،غير إنها لا تزال مرتفعة بأكثر من 3% ، بصدد تحقيق خامس مكسب أسبوعي على التوالي ، بعد الانخفاض الكبير فى إنتاج أوبك ، بالإضافة إلى انحسار نسبي لمخاوف ركود الاقتصاد العالمي ، بالتزامن مع اقتراب الولايات المتحدة والصين من إعلان عن اتفاق تجاري شامل.

على حسب مسح أجرته وكالة "رويترز" أظهر انخفاض إمدادات أوبك من النفط خلال آذار/مارس لأدنى مستوياتها فى أربع سنوات ، ضمن إطار جهود المنظمة العالمية فى تحقيق التوازن سريعا فى السوق.

فى الولايات المتحدة أظهرت بيانات يوم الاثنين نمو قطاع الصناعات التحويلية بأفضل من التوقعات خلال آذار/مارس ،وفى الصين نما نشاط المصانع على غير المتوقع فى آذار/مارس للمرة الأولى خلال الأربعة أشهر الأخيرة.

قلصت تلك البيانات من مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي ،وحسنت نسبيا من التوقعات الاقتصادية ، وهو ما يصب فى صالح مستويات مرتفعة من الطلب العالمي على النفط.

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الخميس أن الولايات المتحدة والصين تقتربان جدا من اتفاق تجاري يمكن الإعلان عنه فى غضون أربعة أسابيع.