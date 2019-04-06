شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم يرتفع بأكثر من 4% بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بأكثر من 4% بالتعاملات الفورية يوم الجمعة لتستأنف مكاسبها التي توقفت على مدار يومين لعمليات جني أرباح من أعلى مستوى فى خمسة أشهر ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، وأكبر مكسب أسبوعي خلال هذا العام ، بفضل موجة الصعود الواسعة للعملات الكبرى فى السوق الرقمية بقيادة أكبر عملة رقمية فى العالم "البتكوين".

في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 12:22 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 167.50$ بارتفاع قدره 6.8$ بنسبة 4.3%،حيث سعر الافتتاح عند 157.70$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 166.00$ ،وأدنى سعر عند 156.20$.

فقد الايثريوم يوم الخميس نسبة 2% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى خمسة أشهر عند 180.03$ لكل وحدة ايثريوم.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بحوالي 4 مليار$ إلى إجمالي 175 مليار$ ، مع استأنف صعود معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق.

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وسجلت القيمة السوقية يوم الأربعاء إجمالي 185 مليار$ ،والذي يعد أعلى مستوى منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، مع صعود كبير فى معظم أسعار العملات الرقمية الكبرى بقيادة البتكوين.

وعلى مدار الأسبوع الجاري ، حققت ثاني أكبر عملة رقمية فى العالم "الايثريوم" حتى الآن ارتفاعا بنسبة 16.5% ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، وأكبر مكسب أسبوعي خلال هذا العام.

قاد الصعود الواسع بالسوق الرقمية هذا الأسبوع ،الارتفاع الكبير فى أسعار البتكوين " ، وأعاذت وكالة "رويترز " هذا الارتفاع الواسع إلى وجود صفقة شراء كبيرة فى العملة الافتراضية الأكبر فى العالم لمشتري مجهول.

وقالت رويترز إن الصفقة بلغت قيمتها 100 مليون$ ، وتم تنفذها عبر العديد من المنصات الرقمية الكبرى بما فيها Kraken و Coinbase و Bitstamp.