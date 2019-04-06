شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار معدل البطالة فى الولايات المتحدة طبقا للتوقعات - مارس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش معدل البطالة لشهر آذار/مارس بمستوي 3.8%، طبقا لتوقعات الخبراء معدل 3.8% ،طبقا للقراءة السابقة معدل 3.8% ، هذا البيان إيجابي للاقتصاد الأمريكي.

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