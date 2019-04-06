شكرا لقرائتكم خبر عن «مدن»: محطة للإطفاء بصناعية الدمام الثالثة والان نبدء بالتفاصيل

تدشن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» خلال شهر أبريل الحالي محطة إطفاء في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام، وذلك ضمن خمس محطات للإطفاء تنفذها «مدن» وتشمل بالإضافة إلى الدمام كلا من مدينة سدير للصناعة والأعمال، والمدينة الصناعية بالخرج، والمدينة الصناعية الثانية بجدة، والمدينة الصناعية بالمدينة المنورة، لتكون بذلك «مدن» من أوائل الجهات الحكومية، التي بادرت بتطبيق لائحة فرق الإطفاء الخاصة الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني. يشار إلى أن المدير العام للهيئة م. خالد السالم، ذكر أن مشروعا لتشغيل محطَّات الإطفاء والإنقاذ والاستجابة لأعمال الطوارئ سيتم تنفيذه على 3 مراحل بدءا ببناء محطات الإطفاء ومن ثم توفير وشراء مُعدّات وآليات الإطفاء والإنقاذ من شركة روزنباور العربية، والتشغيل من قبل شركة بريتام العربية، وهو ما يحقق التكامل المنشود بين القطاعين الحكومي والخاص. وأوضح عقب توقيعه عقد التشغيل لهذه المحطات في وقت سابق، أن العقد يشمل 30 آلية ومُعدّة للإطفاء والإنقاذ منها ما هو مُخصص للأزمات والكوارث والحرائق الصناعية، وكذلك توفير 132 من كوادر الإطفاء والإنقاذ وكباتن المحطات، بالإضافة إلى 6 محطات مبنية وفق أعلى المعايير الدولية وتحت إشراف المديرية العامة للدفاع المدني.

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