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«الاستثمارات العامة» يستحوذ على شركة «بلادجي»

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استحوذت الشركة للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك» المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة عن استحواذها على شركة «بلادجي»، التي تمتلك وتدير مزارع مساحتها أكثر من 200000 هكتار غرب أستراليا، وتضم 40000 ألف رأس من الأغنام.

وأكدت «سالك» في بيان لها أهمية هذا الاستحواذ من الناحية الإستراتيجية لها، حيث يأتي في سياق تطلعاتها إلى التوسع عالمياً في أسواق جديدة بما يحقق إستراتيجيتها لتعزيز الأمن الغذائي للمملكة.

وأوضحت أن هذا الاستثمار في أستراليا يعد الأول للشركة في دولة ذات ميز نسبية في قطاع الزراعة والغذاء، وجرى اختيار الشركة الأسترالية بعد دراسة متكاملة عن القدرة التشغيلية والمكانة التنافسية التي تحظي بها. يذكر أن شركة «سالك» بدأت أعمالها عام 2012م، وهي شركة مساهمة سعودية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، تهدف إلى الاستثمار في المجال الزراعي والإنتاج الحيواني في الدول التي تتمتع بمزايا نسبية، للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة، وتوفير السلع الغذائية، واستقرار أسعارها.

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