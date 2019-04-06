شكرا لقرائتكم خبر عن «الاستثمارات العامة» يستحوذ على شركة «بلادجي» والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت «سالك» في بيان لها أهمية هذا الاستحواذ من الناحية الإستراتيجية لها، حيث يأتي في سياق تطلعاتها إلى التوسع عالمياً في أسواق جديدة بما يحقق إستراتيجيتها لتعزيز الأمن الغذائي للمملكة.
وأوضحت أن هذا الاستثمار في أستراليا يعد الأول للشركة في دولة ذات ميز نسبية في قطاع الزراعة والغذاء، وجرى اختيار الشركة الأسترالية بعد دراسة متكاملة عن القدرة التشغيلية والمكانة التنافسية التي تحظي بها. يذكر أن شركة «سالك» بدأت أعمالها عام 2012م، وهي شركة مساهمة سعودية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، تهدف إلى الاستثمار في المجال الزراعي والإنتاج الحيواني في الدول التي تتمتع بمزايا نسبية، للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة، وتوفير السلع الغذائية، واستقرار أسعارها.
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