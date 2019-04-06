الارشيف / الاقتصاد

برنامج لدعم الشهادات المهنية الاحترافية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج لدعم الشهادات المهنية الاحترافية والان نبدء بالتفاصيل

يمكن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» السعوديين والسعوديات الراغبين في تطوير مستواهم المهني من الحصول على شهادة مهارات تقنية المعلومات، ضمن برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، سواء كان المتقدم موظفا في القطاع الحكومي أو الخاص أو باحثا عن عمل أو طالبا.

وتعتبر الشهادات المهنية الاحترافية شهادات أو مؤهلات مهنية يحصل عليها المواطن أو المواطنة لضمان التأهيل والتخصص لأداء وظيفة أو مهمة بالشكل الاحترافي في حقل مهني تخصصي دقيق معتمد من جهة اعتماد أو جمعية مهنية دولية أو محلية.

ويشترط «هدف» للاستفادة من دعم البرنامج حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة، ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج، مع إقرار بعدم دفع تكاليف الشهادة من قبل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفا، علما أن الحد الأعلى للدعم هو لشهادتين احترافيتين فقط لكل متقدم. وتقوم آلية الدفع من الصندوق على مبدأ التعويض للفرد الحاصل على الشهادة وفقا للتكاليف المحددة على موقع «طاقات» taqat.sa، حيث على المتقدم رفع مطالبة من خلال الموقع يرفق معها صورة الشهادة الحاصل عليها المستفيد، ومن ثم يتم التحقق من صحة الشهادة، وتحويل تكاليف الشهادة مباشرة إلى حساب المتقدم من خلال رقم الآيبان المسجل في صفحة التسجيل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برنامج لدعم الشهادات المهنية الاحترافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا