شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج لدعم الشهادات المهنية الاحترافية والان نبدء بالتفاصيل
وتعتبر الشهادات المهنية الاحترافية شهادات أو مؤهلات مهنية يحصل عليها المواطن أو المواطنة لضمان التأهيل والتخصص لأداء وظيفة أو مهمة بالشكل الاحترافي في حقل مهني تخصصي دقيق معتمد من جهة اعتماد أو جمعية مهنية دولية أو محلية.
ويشترط «هدف» للاستفادة من دعم البرنامج حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة، ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج، مع إقرار بعدم دفع تكاليف الشهادة من قبل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفا، علما أن الحد الأعلى للدعم هو لشهادتين احترافيتين فقط لكل متقدم. وتقوم آلية الدفع من الصندوق على مبدأ التعويض للفرد الحاصل على الشهادة وفقا للتكاليف المحددة على موقع «طاقات» taqat.sa، حيث على المتقدم رفع مطالبة من خلال الموقع يرفق معها صورة الشهادة الحاصل عليها المستفيد، ومن ثم يتم التحقق من صحة الشهادة، وتحويل تكاليف الشهادة مباشرة إلى حساب المتقدم من خلال رقم الآيبان المسجل في صفحة التسجيل.
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