«بوينج» تعتذر عن كارثتي «737 ماكس» وتتعهد بعودة آمنة لطائراتها



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب دينيس مويلينبرج، الرئيس التنفيذي لشركة بوينج، أول أمس الخميس، عن اعتذاره للأرواح التي فقدت إثر تحطم طائرتي إثيوبيا وإندونيسيا، بيد أنه أكد أن شركته لا تزال واثقة من «السلامة الأساسية» لطائراتها من طراز 737 ماكس.

وأضاف مويلينبرج إن تحديث برامج نظام التحكم الآلي الجديدة ستجعلها «من بين أكثر الطائرات أماناً على الإطلاق».

وحمل التقرير الذي أصدره مكتب التحقيق في حوادث الطائرات في إثيوبيا، مزيداً من الأخبار السيئة لشركة بوينج، حيث أوصى بأن تعيد بوينج فحص نظام تعزيز خصائص المناورة.

وقال مولينبرج في البيان «نحن في بوينج نأسف على الأرواح التي فقدناها في حوادث737 ماكس الأخيرة»، مضيفًا أنه من المتوقع الانتهاء من تحديث البرنامج واعتماده في الأسابيع المقبلة.

من جهتها، طالبت الحكومة الإثيوبية شركة بوينج بإعادة فحص نظام التحكم الآلي، وقالت وزيرة النقل الإثيوبية، داجماويت موجيس، الخميس، في مؤتمر صحفي في أديس أبابا، لإعلان نتائج التحقيق الأولي في الحادثة: «بدا الإقلاع طبيعياً للغاية» و«نفذ (الطاقم) كل الإجراءات المقدمة من «بوينج» ولكنهم لم يتمكنوا من السيطرة على الطائرة»، وأضافت يجب «مراجعة نظام التحكم في الطائرة من جانب الشركة المصنّعة له». (وكالات)