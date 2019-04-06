إطلاق دورة تراخيص تنقيب ثانية في المياه اللبنانية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزيرة الطاقة اللبنانية ندى بستاني، أمس الجمعة، عن إطلاق دورة التراخيص الثانية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية اللبنانية الذي وافق عليها مجلس الوزراء أول أمس الخميس.

وقالت الوزيرة في مؤتمر صحفي «أعلن أمس إطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية الذي وافق عليها مجلس الوزراء»، وأضافت «هدف دورة التراخيص الثانية: تكثيف الاستكشاف في المياه البحرية اللبنانية، وزيادة عنصر التنافس بين الشركات».

وأعلنت «عرض البلوكات 1، 2، 5، 8 و10 للمزايدة وفقاً لإجراءات محدثة وضعتها الوزارة والهيئة». ولفتت إلى أن «31 يناير 2020 هو الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص».

وأضافت «سنصدر وننشر تباعاً القرارات التي تحدد جميع إجراءات دورة التراخيص الثانية وفقاً للقوانين المرعية»، معلنةً التزام الوزارة والهيئة بجميع قواعد الشفافية المطلوبة خلال جميع إجراءات ومسار دورة التراخيص الثانية.

(د ب أ)