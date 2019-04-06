تعاون «إعمار» و«إيلي صعب» لتصميم برج «بيتشفرونت»

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كشف محمد العبّار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية؛ وإيلي صعب، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «إيلي صعب جروب»، أمس، عن تعاون الشركتين في تطوير عنوان جديد للفخامة، متمثلاً في البرج السكني الفاخر «إيلي صعب، إعمار بيتشفرونت». وتم الإعلان عن هذه الشراكة خلال مؤتمر صحفي خاص أقيم في «دبي أوبرا».

وقال محمد العبار: إيلي صعب هو فخر حقيقي للعالم العربي، وقصة نجاح ملهمة تكللت بوصول إبداعاته إلى عالم المشاهير. ومن خلال تعاوننا الأول مع إيلي صعب، نوفر للعملاء عنواناً جديداً لأساليب الحياة الراقية، مع حرصه شخصياً على تصميم كل جانب من هذه الشقق، وهو بذلك ينقل موهبته النادرة ولمساته الجمالية الاستثنائية إلى مستوى جديد من التعبير الهندسي، ويشرفنا حقاً أن نتعاون معه.

من جانبه، قال إيلي صعب: يسعدنا التعاون مع شركة «إعمار العقارية» وعلى رأسها محمد العبار، في هذا المشروع الجديد. لقد تطوّرت «دار إيلي صعب» عبر السنوات لتصبح علامة تجارية تواكب أوجه الحياة الأنيقة المختلفة، من خلال تطوير منتجات متنوّعة توفّر تجربة فريدة في عالم إيلي صعب الواسع. وكلنا ثقة بنجاح خطوة توسّع الدار في اتجاه الهندسة الداخلية وأناقة المنزل، من خلال هذا التعاون الجديد الذي تقدّمه شركة «إعمار» الرائدة في مجال العقارات.

ويضم البرج بتصميمه الداخلي من إيلي صعب شققاً عصرية بغرفة، أو اثنتين، أو ثلاث غرف نوم، إضافة إلى مجموعة حصرية من منازل بنتهاوس «إيلي صعب» من أربع غرف نوم تطل على مياه الخليج العربي ونخلة جميرا ومرسى دبي.

ويحتفي تصميم البرج بحقبة فن «آرت ديكو» التي راجت في ثلاثينات القرن الماضي، ويتميز البرج بارتفاعه وتصميمه العام وارتباطه الراسخ بعالم الموضة والأزياء. ويحتضن الطابق الأرضي من البرج باقة من متاجر الأزياء، وصالات العرض، والردهات التي تعكس أسلوب «إيلي صعب» .

ويقع حوض السباحة في الطابق الثامن، ما يمنحه موقعاً مميزاً، مع الحفاظ على خصوصية أجوائه. وسيتم تزويده بتراس وتصاميم طبيعية، تجعل منه وجهة هادئة للاسترخاء، تحفل بالأشكال والتفاصيل المستوحاة من فنون «آرت ديكو».

ويطل برج «إيلي صعب، إعمار بيتشفرونت» على البحر ونخلة جميرا، مع شاطئ ومرسى خاصين والعديد من المرافق الرياضية. ويمكن الوصول إلى «إعمار بيتشفرونت» بسهولة عبر شارع الشيخ زايد، ومرسى دبي، ونخلة جميرا.