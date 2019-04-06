فورت لودرديل..المرح تحت شمس ميامي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مثل كثير من مدن الجنوب الأمريكي، فورت لودرديل هي بوتقة انصهار للتأثيرات الأوروبية واللاتينية، كأنها جسر عالمي إلى الولايات المتحدة.

بينما يساهم أسلوبها الثقافي المفعم بالحيوية وطقسها الجميل في جعلها وجهة عطلات رئيسية مع توافد أعداد لا حصر لها من الزوار الساعين وراء التمتع بأشعة الشمس إلى فورت لودرديل كل سنة.

وكانت تعرف سابقاً على أنها وجهة عطلة الربيع، والآن فورت لودرديل هي موطن لزوار أكثر عصرية ومدنية. وهذا لا يعني أنه ينقصها أي من النشاطات المثيرة والفريدة. في الواقع، ستجد مجموعة متنوعة لا حصر لها من الأشياء للقيام بها ومشاهدتها.

أكسبت القنوات والسحر فورت لودرديل لقب «مدينة البندقية الأمريكية». هنا 23 ميلاً من الرمال الذهبية المفعمة بالحيوية والمملوءة بالمصطافين السعداء.



حياة السهر



إذا كنت تسعى إلى حياة السهر المثيرة، فإن ميامي تقع على بعد 40 دقيقة بالسيارة، أو يزيد قليلاً. ولا تفوت فرصة التمتع باستكشاف «ليتل هافانا» لتذوق طعم القهوة الكوبية اللذيذة، واحصل على درس تاريخ سريع عن الأثر الثقافي الكوبي البارز في جنوب فلوريدا.

ولا بد لهواة الطبيعة من مشاهدة التضاريس الجغرافية المتباينة، من الشواطئ الرملية الناعمة مع مياهها الكريستالية الزرقاء إلى منطقة إفرجلايدس التي تحوي مستنقعات. وتمتلئ فورت لودرديل بالمغامرات التي لا نهاية لها. قنوات المدينة مثالية لجولة متكاسلة عبر النهر، أو تمتع بروعة ركوب قارب هوائي عبر أحد أكثر النظم البيئية تعقيداً في العالم؛ وأيضاً الآن أكبر مشروع ترميم بيئي في التاريخ.

وبسبب جاذبيتها السياحية العالية، ستجد الكثير من الأماكن للإقامة الراقية على شاطئ البحر، أو في فندق جذاب، أو نزل غير تقليدي. لكن انتبه لموسم الذروة، حيث يمكن لأماكن الإقامة أن تنتهي حجوزاتها بسرعة؛ خصوصاً خلال المهرجانات الموسيقية والثقافية المتواترة.



الممرات المائية



تقع فورت لودرديل على الساحل الجنوبي الشرقي لفلوريدا، وتمتد شواطئها 23 ميلاً وهي معروفة بأجوائها التي تبعث على السلام والهدوء. وتعتبر القنوات الداخلية والممرات المائية التي يبلغ طولها نحو 300 ميل بعضاً من أكثر المعالم البارزة في المدينة.

ويعرف عن فورت لودرديل بأنها أيضاً موطن أكبر منافذ التسوق في الولايات المتحدة الأمريكية. وهي أيضاً وجهة انطلاق مفضلة بالنسبة للرحلات البحرية، حيث يمكن الوصول إلى ميامي خلال قرابة النصف ساعة تقريباً وأورلاندو في نحو 3 ساعات ونصف الساعة بالسيارة.

بإمكانك من هنا الذهاب بالسيارة إلى نايبلز على بعد 210 كيلومترات، إلى خليج المكسيك في الجنوب الغربي من فلوريدا، والتي تشتهر بفرص التسوق الراقية وملاعب الجولف، كما تعتبر وجهة رائجة لصيد الأسماك ومشاهدة الدلافين، وهي محاطة بأميال من الشواطئ الرملية البيضاء الرائعة ذات المياه الهادئة.

أو بإمكانك التوجه 270 كيلو متراً باتجاه الشمال على طول ساحل جولف كوست، وتصل إلى شاطئ كليرووتر الذي يمتد على مسافة 4 كيلومترات على طول الخليج، ويتربع على إحدى الجزر الحاجزة للمياه. وتشتهر نايبلز بشاطئها الذي يمتد على طول 41 ميلا، ومتاجر الأزياء والمطاعم ذات الأجواء المميزة.

في نايبلز القديمة وممشى دوكسايد بوردووك يمكنك العثور على الكثير من المتاجر والمطاعم، إضافة إلى التمتع بالإطلالات الرائعة على خليج نايبلز باي والتمتع بمختلف الأنشطة مثل التزلج الشراعي على الماء، واستئجار الدراجات ورحلات القوارب ولعب الجولف المصغر ورحلات صيد الأسماك بسفينة القراصنة البحرية.



زيارة لأورلاندو



ماذا لو أردت الاستمتاع أكثر؟ لن تستغرق وقتاً طويلاً للوصول إلى أورلاندو، مركز الترفيه في فلوريدا، المدينة التي تتيح لك الاختيار بين منتجعات الجولف والمتنزهات التخصصية والمعالم والفن والثقافة والتسوق والسبا والمأكولات والمغامرات في الهواء الطلق، وفرص السهر والترفيه الليلي للاستمتاع بمسار رحلة مثالي.

ولا يوجد مكان آخر في العالم يمكنك العثور فيه على مجموعة متنوعة من المتنزهات التخصصية ومتنزهات المغامرة، لذا ستمضي اليومين الخامس والسادس في أورلاندو، ليتسنى لك زيارة المتنزهات التخصصية الأربعة من ديزني، عالم البحار (سي وورلد) واستوديوهات يونيفيرسال. وهناك معالم كثيرة للصغار والكبار على حد سواء، من ألعاب الركوب المشوقة والمغامرات المائية ومجموعة متنوعة من التجارب الفريدة.

ولا تفوت فرصة خوض التجربة الفريدة في مركز كينيدي للفضاء حيث ستحظى بفرصة تناول طعام الغداء مع رائد فضاء. وإذا أردت المزيد، فلا تتردد في قضاء أيام إضافية في أورلاندو قبل أن تقود سيارتك المستأجرة إلى فورت لودرديل وتستقل رحلة العودة إلى دبي، أو أي مكان في العالم.

ولا تتردد في زيارة مدن الجنوب، ويست بالم بيتش، حيث يعقد في مايو/‏ أيار من كل عام أكبر مهرجان موسيقي على ساحل المحيط الأطلسي. ويمكنك زيارة هوليوود بيتش، وهي منطقة شاطئية تقع بين فورت لودرديل وميامي، مسافة 45 دقيقة من فورت لودرديل، وهي تضم واحداً من أشهر المتنزهات على الواجهة البحرية والمعروف باسم هوليوود بيتش برود ووك الذي يمتد 2.5 ميل على طول ساحل المحيط الأطلسي.

وعلى مسافة 30 دقيقة بالسيارة من هوليوود بيتش، تقع ميامي، موطن التجمع الأكبر لسكان هايتي في البلاد.

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ولاية الشمس المشرقة



بين المحيط الأطلسي وخليج المكسيك، تمخر فلوريدا عباب الموج، كسفينة من سفن العبور بين ضفتي المحيط، لتسكن على أحد أجمل الشواطئ إلى أقصى الجنوب الشرقي من الولايات المتحدة الأمريكية.

ولا تعتبر ولاية الشمس المشرقة فقط موطناً لعاصمة المتنزهات في العالم، أورلاندو، ولكنها أيضاً تعج بمظاهر الحياة البرية، وتشمل واحداً من أكثر النظم البيئية الفريدة من نوعها، متنزه إيفرجليدز الوطني.

لدى فلوريدا شيء ما لكل شخص باعتبارها عاصمة العطلات في العالم، وبأكثر من 150 ميلاً من الجزر المدارية الهادئة والمعروفة باسم ذا كيز إلى فورت لودرديل، مركز الرحلات البحرية الرئيسي، ومن مدينة المياه الصافية، «كلير ووتر»، النابضة بالحيوية ومدينة نايبلز الأنيقة إلى ميامي وشاطئها وحياتها الليلية وفرص السهر الشهيرة.



خليج ميامي



يقع خليج ميامي على الجزر الاصطناعية الحاجزة مقابل خليج بيسكين، ويعتبر هذا الشاطئ موطناً لمنطقة ساوث بيتش الشهيرة بمبانيها التي تحمل طابع فن الديكو. ولا تفوت فرصة بزيارة قرية الهاربور وطريق لينكولن وشارع كولنز أفينيو لتجربة رائعة من زيارة متاجر التجزئة واستكشاف المناطق المحيطة، مثل ليتل هافانا وكوكونت جروف، فضلاً عن رحلة مغامرة بيئية في متنزه إيفرجليدز الوطني الأسطوري.

وعلى جزء من أرخبيل الجزر الرئيسية تقع جزيرة كي ويست في أقصى نقطة في ولاية فلوريدا، وتشتهر بشعابها المرجانية ومهرجاناتها المثيرة.



عرض «الإمارات للعطلات» إلى فورت لودرديل



بإمكانك الاستفادة من عرض الإمارات للعطلات إلى فورت لودرديل، ابتداءً من 7216 درهماً للشخص الواحد على أساس الإقامة في غرفة لشخصين. والحجز والسفر من الآن وحتى 15 يونيو/حزيران 2019.

يغطي السعر تذكرة السفر في الدرجة السياحية مع «طيران الإمارات»، والإقامة 7 ليال في فندق هيلتون فورت لودرديل مارينا (4 نجوم)، بما في ذلك ضريبة الغرفة ورسوم الخدمة، وضريبة المغادرة من المطار، بالإضافة إلى 20% زيادة في أميال سكاي واردز المستحقة على الرحلة.