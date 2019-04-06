طلال أبو غزالة: تأجيل مباحثات استثمارات إماراتية في المجموعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة

أكد الدكتور طلال أبو غزالة، رئيس مجموعة طلال أبو غزالة الدولية، ما تداول من معلومات، حول بحث مؤسسات استثمارية إماراتية، الانضمام للمجموعة في مرحلة التوسعة الكبيرة التي تشهدها «أبو غزالة الدولية» في أعقاب تأسيس 30 مكتباً جديداً، بحيث أصبح عدد المكاتب يزيد على 100 مكتب، مشيراً إلى أن المجموعة ارتأت تأجيل هذا المشروع إلى وقت آخر، حرصاً منها على أن يكون دخول المستثمرين بطمأنينة أكبر، لأن المجموعة أعدت برامج خاصة لإدارة الأزمات بحيث تواجه وعملاؤها هذه الأزمة وتداعياتها بشكل يخفف من أضرارها، ويحولها إلى فائدة، لأن الأزمة قد تكون فرصة.

وأشار أبو غزالة في تصريحات ل ”الخليج 365”، إلى أن الإمارات تتمتع بأنظمة عمل متينة جداً تحافظ على استقطاب الشركات العالمية، بشكل يجعل منها مركزاً مميزاً للأعمال، كما أن كون الإمارات عضواً في منظمة التجارة العالمية فهي تطبق جميع المعايير الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية؛ بل إنها كانت سباقة بالانضمام إلى الاتفاقيات التي نظمتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وكانت في مقدمة الدول التي تحترم تلك الحقوق، وغني عن البيان أن نظام الملكية الفكرية هو كما قال فرانكلين روزفلت: «الزيت الذي يلهب نار الإبداع» فهي أساسية للتشجيع على الاستثمار في الإبداع، باعتبار أنها الحافز للتنمية الوطنية وليست لمجرد حماية أصحاب الحقوق الأجنبية، كما أن التشديد في حماية الملكية الفكرية، يشجع على الاختراع ويدعم التنمية الوطنية.

وقال أبو غزالة: إن صدور قرار مجلس الوزراء الإماراتي بالسماح بتحويل الوكالات التجارية إلى شركات مساهمة عامة، هو قرار حكيم في المبدأ والمحتوى والتوقيت، كما أنه حماية واستمرارية للوكالة التجارية، بالإضافة إلى أن فيه فرصة للمزيد من الاستثمار بما يتيح للوكالة موارد أكبر للتطور والتوسع

والنجاح، وإن مالكي الوكالات التجارية سيجدون في هذا القرار فرصة مواتية لتحقيق نجاحات أكبر وأسواق أوسع لوكالاتهم، ما سيساهم أيضاً في استقطاب المزيد منها إلى السوق الإماراتي.

حول إكسبو 2020 دبي، قال: «ستشارك مجموعة طلال أبو غزالة في المعرض، بحضور أهمّ، وتركيز أكبر، لأننا نريد أن نجعل من الأزمات فرصاً ونريد أن نضع تجربتنا في إدارة الأزمات في خدمة عملائنا، وبشأن الاختراعات الخاصة بمؤسسة طلال أبو غزالة فاونديشن والتي من المنتظر إطلاقها، أشار أبو غزالة إلى أن المجموعة تعتبر مجموعة معرفية تدير جميع أعمالها داخلياً وخارجياً باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات.

وقال: «بعد هذه التجربة الناجحة، قررنا أن نضع بعض هذه البرامج المستخدمة داخلياً، لإدارة أعمالنا الخاصة في تصرف عملائنا خصوصاً بعد أن ثبت نجاحها وجدواها، من خلال تطبيقها داخلياً على مستوى مكاتبنا التي يزيد عددها على 100 في كافة أرجاء العالم، هذا إضافة إلى العديد من البرامج الجديدة التي نجح خبراؤنا في تطويرها والتي سيجري إطلاقها قريباً في جميع الدول وفي مقدمتها الإمارات». واختتم أبو غزالة: «حقيقةً يوجد لدينا العدد الكبير من مثل هذه البرامج الإبداعية، أذكر منها أننا قمنا بتصميم وإنتاج جهاز «المواطن الرقمي» يجري تصنيعه حالياً على أعلى المواصفات الدولية لاستخدامه كحقيبة مدرسية ذكية وأيضاً لكافة الأغراض وبتكلفة أقل من الأجهزة المتوفرة حالياً في الأسواق وبمواصفات أعلى، مما يتيح القدرة على شرائها لجميع الفئات وعلى مستوى العالم، أي أننا قررنا أن ندخل سوق إنتاج الأجهزة الإلكترونية للمساعدة على محو الأمية الرقمية في الدول العربية والعالمية، وذلك بعد نجاح تجربتنا بإطلاق تاجي توب «10 إنش» و«14 إنش» منذ ثماني سنوات».