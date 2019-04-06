4 أسابيع .. وتنتهي أزمة التجارة الأمريكية الصينية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول أمس الخميس، إن اتفاقاً للتجارة مع الصين بات قريباً جداً، وقد يتم الوصول إليه في حوالي أربعة أسابيع، فيما دعا نظيره الصيني شي جين بينج، أمس الجمعة، إلى الإسراع في الانتهاء من المفاوضات.

ورغم تفاؤله، لم يعلن ترامب بعد موعداً للقاء مع شي؛ من أجل وضع حدّ للحرب التجارية، ودخلت الولايات المتحدة والصين منذ بداية العام في مفاوضات صعبة، ونتائجها غير مؤكدة. وفي أواخر يناير/‏كانون الثاني، أثار ترامب فكرة عقد قمة مع رجل بكين القوي؛ لتسوية النقاط الأخيرة العالقة.

وأكد الرئيس الأمريكي، الخميس، من البيت الأبيض،: «نحن قريبون كثيراً من توقيع اتفاق»؛ وذلك بحضور نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، الذي يقود المحادثات من الجانب الصيني.

وقال ترامب: إن «التقدم سريع جداً، وهناك فرص حقيقية بأن يحدث ذلك وسيكون أمراً جيداً جداً للجميع». وأضاف: «إذا توصلنا إلى اتفاق، سنعقد قمة»، موضحاً أن الصورة ستتضح في الأسابيع الأربعة المقبلة.

ودعا الرئيس الصيني من جهته إلى «الإسراع في الانتهاء من المفاوضات»، في رسالة أبلغها لترامب عبر ليو هي، كما أفادت الجمعة وكالة أنباء الصين الجديدة.

ووفق الوكالة، فقد أكد ليو هي أن الطرفين «توصلا إلى تفاهم جديد حول المسائل المهمة» المتعلقة بالاتفاق الذي يجري التفاوض عليه.

ويواصل ليو هي، الذي كان من المفترض أساساً أن يجري مباحثات ليومين في واشنطن، الجمعة، مشاوراته مع الممثل الأمريكي للتجارة روبرت لايتهايزر، بحسب ما أفاد مصدر قريب من المفاوضات.

وقابل كبير المفاوضين الصينيين، إضافة إلى لايتهايزر، الأربعاء والخميس وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن، وقال محذراً من جديد الخميس: «يجب أن يكون اتفاقاً جيداً. إذا لم يكن الاتفاق جيداً، فلن نوقع عليه».

ورأى ممثل التجارة الأمريكي وكبير المفاوضين الأمريكيين روبرت لايتهايزر من جهته أنه لا تزال هناك نقاط خلافية «عديدة» يجب معالجتها بدون أن يفصّلها.

وتشمل المحادثات «مشاكل لم تتم تغطيتها من قبل»، كما أكد، الأربعاء، لاري كودلو، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، ذاكراً مسائل سرقة الملكية الفكرية، والجرائم الإلكترونية، والرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية.

وفي ختام مفاوضات الأسبوع الماضي في بكين، أكدت واشنطن أن المباحثات كانت «بناءة»، لكن بدون أن تعطي تفاصيل عن طبيعة التقدم الذي تم تحقيقه، وبحسب صحيفة «فايننشال تايمز» فإن المسائل الأساسية العالقة قد تمّ حلّها، لكن المفاوضات تتعثر بشأن وسائل التحقق من تطبيق الاتفاق.

(أ.ف.ب)