3.8 تريليون دولار التمويل الإسلامي بحلول 2022

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار: عبير أبو شمالة



قال عبد الله العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، إن أمام الاقتصاد الإسلامي فرصاً هائلة للنمو في المرحلة المقبلة وعلى مستوى مختلف القطاعات وبخاصة التمويل الإسلامي، ولفت إلى التطور المستمر للمركز على مسار مبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي.

وأكد في حوار مع ”الخليج 365”، أن استراتيجية تطوير سوق رأس المال الإسلامي التي تعكف هيئة الأوراق المالية والسلع على تنفيذها حالياً، توفر آفاقاً رحبة، أمام تعزيز مكانة دولة الإمارات ودبي مرجعية ًعالميةً للاقتصاد الإسلامي. ويأتي تطوير هذه الاستراتيجية ضمن الجهود الحثيثة لهيئة الأوراق المالية والسلع، للمساهمة بشكل إيجابي في تحقيق رؤية دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي.

وقال إن من شأن هذه الاستراتيجية، أن تنشط سوق رأس المال الإسلامي وتعزز من تدفق رؤوس الأموال التي تستهدف استثمار الفرص الجيدة التي يتيحها، وخصوصاً أن هذه الاستراتيجية تشتمل على إصدار تشريعات جديدة وتعديلات على أنظمة حالية، منها إصدار ضوابط صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وإصدار ملحق لنظام الإفصاح الحالي، وذلك عن طريق الإفصاح الإضافي للمنتجات الإسلامية، وتنظيم عقود التحوط المتوافقة مع الشريعة وتحديث نظام الصكوك. وتالياً تفاصيل الحوار:

ما قراءتكم لآخر الأرقام المتعلقة بنمو الاقتصاد الإسلامي وتوقعاتكم للمرحلة القادمة؟

- أمام الاقتصاد الإسلامي بقطاعاته المختلفة، فرص هائلة للنمو خلال الفترة القادمة، في ظل الاهتمام المتزايد به من قبل المسلمين الذين يشكلون نحو ربع سكان العالم، بالإضافة إلى غير المسلمين باعتباره الملاذ الآمن للنمو المستدام. وعلى سبيل المثال ثمة مجال كبير للنمو في الأسهم الخاصة المتوافقة مع الشريعة، إذ تم استثمار 745 مليون دولار فقط في الأسهم الخاصة خلال السنوات الثلاث الماضية، وهي أقل بكثير من 595 مليار دولار تقريباً، من الاستثمارات العالمية في الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري في عام 2017. وينشط مزيد من الشركات في قطاع المأكولات الحلال، أكثر من أي قطاع آخر في الاقتصاد الإسلامي. وتتوسع المنتجات المتاحة بالتناسب مع العدد المتزايد من المكونات الحلال المعتمدة. وتتحسن الرقابة التنظيمية على إنتاج المأكولات الحلال بشكل مطّرد مع تولي الإمارات وماليزيا زمام المبادرة.

كما يتنامى تأثير قطاع التمويل الإسلامي بسرعة، وخاصة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. كما أن انتشار البنوك الإسلامية في ازدياد، وخصوصاً في دولة الإمارات، في حين تفوّق التمويل الإسلامي على القروض التقليدية في ماليزيا في عام 2017، باعتباره المحرك الرئيسي لنمو النظام المصرفي المحلي. وقد تجاوز هذا القطاع المراكز الرئيسية في الإمارات وماليزيا ليشمل داخلين جدد من شرق إفريقيا وآسيا الوسطى، وذلك وسط مساعي الحكومات إلى تعزيز الشمول المالي. وتستمر إصدارات الصكوك في النجاح، إذ كان أحد أبرز الإنجازات لعام 2017 قيام جهة مصدّرة في دول مجلس التعاون الخليجي بإصدار أول صكوك مقومة بالدولار بقيمة مليار دولار. وقدرت قيمة الأصول في القطاع المزدهر بمبلغ 2.4 تريليون دولار في عام 2017، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 3.8 تريليون دولار بحلول عام 2023.



السفر الحلال



ما الفرص الاستثمارية التي يتيحها نمط الحياة الإسلامي، وما آفاق النمو المُتاحة أمام هذا القطاع؟

- يتيح نمط الحياة الإسلامي، المزيد من الفرص الاستثمارية، إذ يشهد قطاع السياحة والسفر الحلال، توسعاً ملحوظاً من خلال عروض العطلات الثقافية والتاريخية والدينية، والمنتجعات الشاطئية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي تحظى بإقبال متميز، في حين تعمل حكومات الشرقين الأوسط والأقصى، على تعزيز الخدمات والمرافق المتاحة، انسجاماً مع تزايد أعداد المسلمين الراغبين بالسفر إلى الخارج. وفي هذا السياق، أصبحت خدمات السفر السائدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بدءاً من شقق الملكية المشتركة للعطلات في دبي، ووصولاً إلى الخيارات المتنامية للتطبيقات والمواقع الإلكترونية المخصصة لتلبية احتياجات المسافرين المسلمين. وبالطبع، ستسهم عملية التحول الرقمي لقطاع السفر الحلال في دفعه نحو الأمام، مدعوماً بتخصيص الباقات السياحية.

كما شهدت الأزياء الإسلامية، تقدماً ثابتاً ضمن هذا التوجه العام، بدءاً من ظهور عارضات الأزياء وهن يرتدين الحجاب على منصات عرض العلامات التجارية الشهيرة، ووصولاً إلى مجلات الأزياء الأوروبية التي تظهر عارضات الأزياء المسلمات على صفحات أغلفتها. وفي تحول ملحوظ، بدأت علامات بيع التجزئة الشهيرة للأزياء بإطلاق خطوط تصميماتها المتوافقة مع المفاهيم الإسلامية على نطاق عالمي.

وتعمل وسائل الإعلام والترفيه الحلال، على زيادة حضورها وجاذبيتها، بدءاً من الشاشة الكبيرة ووصولاً إلى بعض البرامج المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمخصصة للصغار في منصة «نتفليكس» العالمية. وفي الوقت نفسه، استضافت المملكة المتحدة أول مهرجان للأدب والثقافة الإسلامية فيها «إم فيست».

ويواصل قطاع الأدوية ومستحضرات التجميل الحلال، توسّعه مع تزايد إصدار شهادات المنتجات والمكونات الحلال. كما يتصاعد تركيز الأغذية الحلال على الأداء الوظيفي. وشهدت المستحضرات الصيدلانية الحلال، ظهور مفهوم جديد في علاج «حلال وباثي» الذي يجمع بين مفاهيم الشفاء الروحي والأدوية الحلال.

كيف ستؤثر استراتيجية تطوير سوق رأس المال الإسلامي التي تعكف هيئة الأوراق المالية والسلع على تنفيذها حالياً، في قطاعات الاقتصاد الإسلامي؟

- تفتح استراتيجية تطوير سوق رأس المال الإسلامي التي تعكف هيئة الأوراق المالية والسلع على تنفيذها حالياً، آفاقاً رحبة أمام تعزيز مكانة دولة الإمارات ودبي مرجعية عالمية للاقتصاد الإسلامي.

ويأتي تطوير هذه الاستراتيجية ضمن الجهود الحثيثة لهيئة الأوراق المالية والسلع، للمساهمة بشكل إيجابي في تحقيق رؤية دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي. علماً بأن الهيئة شريك استراتيجي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي في تنفيذ إستراتيجية «دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي»، ومن بين أحدث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، تم عقد مائدة مستديرة مشتركة خلال أسبوع الاقتصاد الإسلامي نهاية أكتوبر/‏‏تشرين الأول الماضي، استضافتها بورصة «ناسداك دبي» بهدف بحث سبل تطوير سوق الصكوك.

ومن شأن هذه الاستراتيجية أن تنشط سوق رأس المال الإسلامي وتعزز من تدفق رؤوس الأموال التي تستهدف استثمار الفرص الجيدة التي يتيحها، وخصوصاً أن هذه الاستراتيجية تشتمل على إصدار تشريعات جديدة وتعديلات على أنظمة حالية منها إصدار ضوابط صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وإصدار ملحق لنظام الإفصاح الحالي وذلك عن طريق الإفصاح الإضافي للمنتجات الإسلامية، وتنظيم عقود التحوط المتوافقة مع الشريعة وتحديث نظام الصكوك.



مفهوم الاستثمار المسؤول



ما أهمية وجود سوق رأسمال إسلامي في الدولة؟

- إن إنشاء سوق رأسمال إسلامي في الدولة، وفقاً لأحدث الممارسات العالمية، سيوفر منتجات وخدمات وآليات سوق تتوافق مع الشريعة الإسلامية وتوفر خليطاً من العائد والمخاطر، يعمل على جذب الاستثمارات ويساهم في تطوير قطاع الأوراق المالية وزيادة نمو الناتج القومي والاقتصاد الوطني، وخصوصاً أنه بعد هذه الخطوة المهمة من جانب هيئة الأوراق المالية والسلع، سيكون المجال متاحاً أمام الأسواق المالية العاملة في الدولة لإدراج وتداول الأوراق المالية وعقود التحوّط المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالتنسيق مع الهيئة.

ومن المؤكد أن سوق رأس المال الإسلامي بمنتجاته وأدواته المالية المتوافقة مع الشريعة، سيعزز مفهوم الاستثمار المسؤول.



مواكبة التطور

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حول مستقبل نمو التمويل الإسلامي خاصة في الإمارات التي احتضنت تأسيس أول بنك إسلامي، قال عبدالله العور: أمام التمويل الإسلامي، فرص جيدة للنمو خلال الفترة المقبلة، وسيواصل المركز التعاون مع أفضل المؤسسات والجهات المعنية من أجل ابتكار آليات لتسريع نمو قطاعات الاقتصاد الإسلامي وعلى رأسها التمويل الإسلامي الذي من المتوقع أن تصل قيمته إلى نحو 3.8 تريليون دولار بحلول العام 2022، مستفيداً من المرونة التي يتمتع بها الاقتصاد الإسلامي ليس فقط من حيث مواكبة التطور التكنولوجي بما يتلاءم مع أخلاقياته ومبادئه، ولكن أيضاً من ناحية قدرته على الاستثمار في الحلول الذكية بما يخدم أهدافه السامية وعلى رأسها الاستقرار المالي والاجتماعي وجودة الحياة من دون أي تمييز.

وأضاف: يواصل مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، العمل على إنجاز الخطط التنفيذية لمبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي وفقاً للجدول الزمني المعتمد. وتحظى مبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، بزخم عالمي متزايد يوماً بعد يوم منذ إطلاقها في العام 2013، مروراً بتحديث استراتيجية المركز في العام 2017 وحتى الآن.

وكانت هناك حاجة عالمية ملحة، في ضوء التداعيات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية التي اندلعت عام 2008 إلى نظام عالمي أكثر عدلاً وأكثر أماناً.



دفعة جديدة



يساهم مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي في تنفيذ بنود «وثيقة الخمسين»، وبحسب عبدالله العور فقد منحت الوثيقة، الاقتصاد الإسلامي دفعة جديدة، ومحفزاً إضافياً للمزيد من النمو المستدام، وذلك من خلال البندين الأول والثاني المتعلقين برسم خريطة اقتصادية جغرافية لدبي وخط دبي للحرير والهادفين إلى تعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد والاستثمار والتجارة، وهي الأهداف التي تتوافق مع استراتيجية المركز الذي يستهدف ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للقطاع ورائدةً في كافة ركائز الاقتصاد الإسلامي ووجهةً أساسيةً لرواد الصناعة والتجارة المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي.



فرص للنمو



تسعى المبادرات التي يتبناها ويقدمها مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي إلى الشركاء الاستراتيجيين، وكذلك المؤسسات المالية والمستثمرين إلى توفير المزيد من فرص النمو التي كانت تعترضها تحديات أساسية تتعلق بالمعايير الناظمة للعمل المالي، فالمركز يعمل بشكل جاد نحو توحيد تلك المعايير عالمياً، كما أنه ملتزم بالعمل الجاد مع الشركاء المحليين والدوليين من أجل إرساء بنية أساسية للاقتصاد الإسلامي وبيئة قادرة على مواجهة كافة الصعوبات الاقتصادية في العالم وتساعد المستثمرين على تحقيق نسب نمو عالية ومستدامة وتعزز مكانة دبي باعتبارها عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي وجهة جذب أساسية للمستثمرين من كافة أنحاء العالم.



القمة العالمية



وفرت «القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي» التي تنعقد بالشراكة بين غرفة دبي ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، منصة مثالية لقادة قطاعات الاقتصاد الإسلامي حول العالم لمناقشة آخر تطورات القطاع وسبل التعاون المشترك، وكذلك تقديم توصيات لمواصلة تطويره. وفي العام الماضي، تم استحداث أسبوع الاقتصاد الإسلامي لأول مرة والذي تضمن على مدار 6 أيام، عدداً كبيراً من الأنشطة والفعاليات والمعارض والمؤتمرات والموائد المستديرة، ما ساهم في خلق زخم إضافي للقطاع، كما شهد أيضاً إعلان نتائج النسخة الرابعة من تقرير عرض الإصدار الرابع من تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي.