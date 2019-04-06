شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع عجز الميزان التجاري الفرنسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت بيانات أولية لإدارة الجمارك الفرنسية أمس الجمعة، تراجع عجز الميزان التجاري الفرنسي في فبراير/‏شباط الماضي، بعد ارتفاعه مطلع العام الجاري.

وانكمش عجز الميزان التجاري من 4.231 مليار يورو في يناير إلى 4.002 مليار يورو في فبراير. (د ب أ)

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