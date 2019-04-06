شكرا لقرائتكم خبر عن أزاى تحول فكرتك إلى مشروع.."ايتيدا" تقدم خدمة "إيجاد الشركاء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثير من الشباب لديهم أفكار يرونها طموحة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع، فى المقابل تبحث شركات عن أفكار شبابية مبدعة لتحويلها إلى مشروعات حقيقية، ولهذا أطلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" خدمة "إيجاد الشركاء فى مجال تكنولوجيا المعلومات".

وتهدف خدمة "إيجاد الشركاء فى مجال تكنولوجيا المعلومات"، ببرنامج دعم التعاون البحثى بين الجهات الأكاديمية والشركات إلى التوفيق بين الفرق الأكاديمية وشركات تكنولوجيا المعلومات من خلال تلقى ملاحظات مفاهيم موجزة أو مقترحات مسبقة من الشركاء المحتملين.

ولذا إذا كنت تبحث عن شريك، فعليك تقديم مذكرة مفاهيم أو اقتراح مسبق عن طريق ملء معلومات الاقتراح المسبق ثم إرسال حزمة الاقتراح المسبق إلى [email protected] مع سطر الموضوع " وعنوان الموضوع ITAC Pre-باستخدام نموذج الاقتراح المسبق المتاح فى قسم الأدلة، والقوالب، والمطبوعات.

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كما توفر الهيئة، قائمة بالمقترحات الأولية المتوفرة حاليًا المقدمة من الشركاء المحتملين، لمساعدة الشباب.

وليست هذه هى الخدمة الوحيدة، التى تقدمها "ايتيدا" التابعة لوزارة الاتصالات، ولكنها تذهب أيضاً لشباب الجامعات من خلال مجمعات الإبداع فى الجامعات المصرية.

تتفاوض ايتيدا مع الجامعات المصرية للبدء بنحو 5 إلى 8 جامعات فى المحافظات المختلفة، خاصة فى التى لا يوجد بها مناطق تكنولوجية ليتم تنفيذ مبادرات أخرى بها لدعم الإبداع ويتم التفاوض مع جامعات حكومية بمحافظات قنا والمنوفية وجامعة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية كما تدرس جامعات أخرى بمحافظات أسوان والفيوم وطنطا وغيرها وسيتم الإعلان عن القائمة الرئيسية بالجامعات التى سيتم البدء بها عند انتهاء المناقشات اللازمة بهذا الاتجاه.