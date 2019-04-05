تحويلات الأجانب في فبراير الأدنى خلال 18 شهرا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سجلت تحويلات الأجانب من السعودية خلال فبراير الماضي أدنى مستوى في نحو 18 شهرا لتصل إلى 9.65 مليارات ريال، ويمثل ذلك أدنى مستوى منذ سبتمبر 2017، حيث بلغت قيمتها 8.55 مليارات ريال، وفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعوي «ساما».

وبدأت السعودية تطبيق برامج لتوطين الوظائف، بما في ذلك قطاعات كاملة كانت تسيطر عليها العمالة الوافدة بهدف تقليص نسب البطالة وتوفير فرص عمل للشباب السعودي.

وبحسب بيانات ساما هوت تحويلات الأجانب بنسبة 24.6% خلال فبراير مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، والتي كانت 12.79 مليار ريال. وعلى أساس شهري هبطت تحويلات الأجانب بنسبة 12.4%، حيث كانت في يناير الماضي 11.02 مليار ريال.

وسجلت تحويلات الأجانب خلال يناير الماضي تراجعا مقارنة بديسمبر 2018، حيث انخفضت خلال يناير بنحو 286 مليون ريال، وبنسبة 3%.

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وبلغت تحويلات الأجانب في السعودية خلال 2018 نحو 136.432 مليار ريال، متراجعة بنسبة 4% مقارنة مع 141.6 مليار ريال خلال 2017.

وخلال الربع الرابع من 2018، بلغت قيمة تحويلات الأجانب 32.93 مليار ريال، مقابل 38.261 مليار ريال في الربع الرابع من 2017، بتراجع 14%.

وفي يوليو من العام الماضي طبقت الحكومة السعودية رسوما على مرافقي العمالة الوافدة بواقع 100 ريال شهريا على كل مرافق، وزادت هذه الرسوم بدءا من يناير الماضي. كما بدأت الحكومة السعودية فرض رسوم على العمالة الوافدة مطلع يونيو من العام الماضي.

من جهة أخرى تراجعت تحويلات السعوديين خلال فبراير لأدنى مستوى لها منذ أغسطس الماضي لتصل إلى 4.18 مليارات ريال. ومقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي تراجعت تحويلات السعوديين بنسبة 49.6%، وبلغت قيمة تحويلات السعوديين في فبراير 2018 نحو 6.25 مليارات ريال.

وتراجعت تحويلات السعوديين للخارج خلال يناير الماضي بنسبة 21% مقارنة بالفترة نفسها من 2018 لتصل إلى 4.91 مليارات ريال.