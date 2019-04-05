"الاستثمارات" يستحوذ على شركة أسترالية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشفت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك» المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة عن أول عملية استحواذ في أستراليا، تضم أرضا زراعية في منطقة زراعة القمح بولاية أستراليا الغربية إلى جانب 40 ألف رأس من أغنام المارينو.

وأوضحت «سالك» في بيان أنها استحوذت على شركة بلادجي (Baladjie Pty Ltd) التي تمتلك وتدير مزارع مساحتها أكثر من 200,000 هكتار مربع غرب أستراليا، وتضم 40,000 رأس من الأغنام.

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وأكدت الشركة أهمية هذا الاستحواذ من الناحية الاستراتيجية لها حيث يأتي في سياق تطلعاتها إلى التوسع عالميا في أسواق جديدة بما يحقق استراتيجيتها، لتعزيز الأمن الغذائي للمملكة.

وأوضحت أن هذا الاستثمار في أستراليا يعد الأول للشركة في دولة ذات ميز نسبية في قطاع الزراعة والغذاء، وجرى اختيار الشركة الأسترالية بعد دراسة متكاملة عن القدرة التشغيلية والمكانة التنافسية التي تحظى بها. ولم تذكر «سالك» قيمة صفقة شراء شركة بلادجي.

وبدأت شركة سالك أعمالها عام 2012، وهي شركة مساهمة سعودية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، تهدف إلى الاستثمار في المجال الزراعي والإنتاج الحيواني في الدول التي تتمتع بمزايا نسبية، للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة، وتوفير السلع الغذائية، واستقرار أسعارها. وتشمل استثمارات سالك الزراعية مزارع وصوامع ومرافئ حبوب.

يذكر أن السعودية بدأت تقليص برنامجها المحلي لزراعة القمح في عام 2008 فيما بدأت فعليا الاعتماد الكلي على الواردات في عام 2016 لتوفير المياه.