شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب اليوم والان نبدء بالتفاصيل
وسجل الذهب في المعاملات الفورية 1291.75 دولار للأوقية "الأونصة" في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي. وفي جلسة الخميس، لامست الأسعار أدنى مستوى منذ الخامس والعشرين من يناير عند 1280.59 دولار. وينهي المعدن النفيس الأسبوع أيضا بلا تغير يذكر.
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