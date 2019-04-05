شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بلا تغير يذكر بعد بيانات تظهر انتعاشا في نمو الوظائف في الولايات المتحدة، لكن مع تباطؤ في نمو الأجور.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 1291.75 دولار للأوقية "الأونصة" في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي. وفي جلسة الخميس، لامست الأسعار أدنى مستوى منذ الخامس والعشرين من يناير عند 1280.59 دولار. وينهي المعدن النفيس الأسبوع أيضا بلا تغير يذكر.