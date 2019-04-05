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استقرار أسعار الذهب اليوم

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أغلقت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بلا تغير يذكر بعد بيانات تظهر انتعاشا في نمو الوظائف في الولايات المتحدة، لكن مع تباطؤ في نمو الأجور.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 1291.75 دولار للأوقية "الأونصة" في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي. وفي جلسة الخميس، لامست الأسعار أدنى مستوى منذ الخامس والعشرين من يناير عند 1280.59 دولار. وينهي المعدن النفيس الأسبوع أيضا بلا تغير يذكر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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