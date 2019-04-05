شكرا لقرائتكم خبر عن "العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر قطاع العقارات ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضى شامل الصفقات، وبلغ 148.1 مليون ورقة بقيمة 1.1 مليار جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 119.99 مليون ورقة، بقيمة 934.7 مليون جنيه.

فيما احتل قطاع البنوك الترتيب الثالث، بحجم تداول بلغ 12.99 مليون ورقة بقيمة 710.6 مليون جنيه، تلاه قطاع الاتصالات بحجم تداول 254.7 مليون ورقة بقيمة 410.3 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 30.97 مليون ورقة بقيمة 165 مليون جنيه.

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وفى المركز السادس حل قطاع الأغذية والمشروبات بحجم تداول بلغ 15.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 150.6 مليون جنيه، ثم قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بحجم تداول بلغ 18.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 128.5 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 16.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 124 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول 21.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 97.4 مليون جنيه، ثم قطاع الكيماويات بحجم تداول بلغ 5.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 83 مليون جنيه.

وحل قطاعا الإعلام والتكنولوجيا فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 1.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 6.8 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 500.4 ألف ورقة بقيمة 3.2 مليون جنيه.