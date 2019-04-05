27 أبريل.. إنطلق فاعليات مؤتمر" دور ريادة الأعمال في التنمية بين التحديات والتمويل"

كتب: أحمد أبوعقيل
تنطلق فاعليات مؤتمر "دور ريادة الأعمال في التنمية بين التحديات والتمويل" في الفترة من 27 حتي 28 إبريل الجاري، بأحد فنادق التجمع الخامس، تحت شعار " انطلق من مصر" برعاية 5 وزارات (الاستثمار والتعاون الدولي، المالية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، البيئة،قطاع الأعمال العام"، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والذي تنظمه بيزنيس إليت .
يناقش المؤتمر مبادرة دعم ريادة الأعمال ضمن اجراءات الحكومة وبرنامجها الاصلاحي لتعزيز دور مسرعات الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ،لزيادة فرص النمو و تمكين الشباب، بحضور عددا من الوزراء و رؤساء البنوك و خبراء الاقتصاد و التمويل وبعض رؤساء الشركات العقارية.
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