مصر تطرح سندات بقيمة 2 مليار يورو وسط اقبال كبير من المستثمرين

كتب: أحمد أبوعقيل

نجحت وزارة المالية في إصدار سندات دولية أمس الخميس بقيمة 2 مليار يورو على شريحتين الأولى لمدة 6 سنوات بقيمة 750 مليون يورو تستحق في 11 إبريل 2025 والثانية لمدة 12 سنة بقيمة 1.25 مليار يورو تستحق في 11 إبريل 2031، وبأسعار عائد متميزة في ظل حجم الطلب الكبير والمتزايد علي السندات الدولية المصرية والذي قارب علي 9 مليارات يورو أي اكثر من 4 مرات قيمة الطرح وهو ما انعكس علي تخفيض سعر العائد المبدئي المعلن من قبل وزارة المالية في بداية اليوم بمقدار 50 نقطة أساس وهو يمثل خفضا كبيرا ليتم إصدارالسندين الجديدين بأسعار نهائية للكوبون بلغت 4.750% لسندات الـ 6 سنوات و 6.375% لسندات الـ12 عاما.

كما تؤكد وزارة المالية ان هذا الاصدار لسندات باليورو يعد الإصدار الثاني لسندات مصر الدولية المقومة باليورو، وبذلك تكون وزارة المالية قد اتمت اصداراتها لسندات الخزانة في الاسواق الدولية للعام المالي الحالي 2018/2019 ، واضافت ان السندات الجديدة شهدت مشاركة قوية من جانب المستثمرين الأجانب ومن العديد من الاسواق العالمية حيث زاد عددهم علي 450 مستثمر، مما يؤكد تزايد ثقة دوائر المال والاعمال في الاقتصاد المصري، لافتا الي ان مستثمري أوروبا جاءوا في المركز الاول بنسبة مشاركة 55.2% ثم أمريكا الشمالية بنسبة 33.2% يليها أسيا بنسبة 9.6%.

وأشارت إلى ان 4 بنوك أوروبية ادارت عمليات الطرح لصالح وزارة المالية وهي بنوك بي ان بي باريبا، وبنك ناتكس، بنك ستاندرد تشارترد، بنك الأسكندرية انتيسا ساو باولو، كما مثل وزارة المالية كل من مكتب Dechert كمستشار قانوني دولي ومكتب التميمي للمحاماة كمستشار قانوني محلى وذلك لإنهاء جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالإصدار