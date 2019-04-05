الان تتابع فيتش تتوقع سعر خام برنت عند 62.5 دولار للبرميل في 2020 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قال ديمتري مارينتشنكو، المدير البارز في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في مقابلة مع “رويترز”، إن تعثر الاقتصاد العالمي قد يبدأ في التأثير على الطلب على النفط خلال العام الحالي.

وأضاف أن “فيتش”، تتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.8% في 2019 و2020 من 3.2% في 2018.

وقال: “إذا أصبح التباطؤ العالمي أكثر وضوحًا أو إذا أصبح الركود ملموسًا، عندئذ فإن الطلب على النفط قد يهبط بشدة وهو الخطر الرئيسي على أسعار النفط العالمية”.

وتتوقع فيتش، أن يكون متوسط سعر النفط في عام 2019 حول 65 دولارًا للبرميل وأن ينخفض إلى 62.50 دولار للبرميل في 2020 وإلى 57.50 دولار بحلول عام 2022.

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ويتراوح سعر خام برنت حاليا حول 70 دولارًا للبرميل بعد تعاون منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” ومنتجين كبار بقيادة روسيا لخفض الإمدادات.

ومما يكبح إنتاج الخام أيضا العقوبات الأمريكية على إيران والاضطرابات السياسية والاقتصادية في فنزويلا.

واتفقت “أوبك”، على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا لمدة 6 أشهر بدءا من يناير الماضي.

ومن المتوقع أن تعقد “أوبك”، اجتماعها المقبل مع المنتجين المستقلين في يونيو حزيران لمناقشة تمديد تخفيضات الإنتاج.

وقال مارينتشنكو، إن مستقبل الاتفاق سيكون مرهونا على الأرجح بالوضع في فنزويلا وإيران.

وأضاف أن من المحتمل تعديل حجم تخفيضات الإنتاج، قائلا: “إنتاج النفط في فنزويلا سيواصل الانخفاض وسيتعين مراجعة الحصص”.